Carey over zijn opvolger: ‘Domenicali is de juiste man’

Aan het einde van 2020 zwaait Chase Carey af als CEO van de Formule 1 en wordt hij vervangen door Stefano Domenicali. Volgens Carey is Domenicali de ideale opvolger.

Chase Carey werd in 2017 de CEO van de Formule 1 en wordt in januari opgevolgd door oud Ferrari-teambaas Stefano Domenicali. Liberty Media was volgens Carey nadrukkelijk op zoek naar iemand met een autosportverleden en kwam uit bij de Italiaan.

“Ik kwam als buitenstaander in de Formule 1. Soms is dat nodig. Wij vonden dat de sport moest veranderen en daarvoor heb je een frisse blik nodig. En nu is het tijd voor iemand met een autosportverleden, denken we. Met Domenicali hebben we iemand die in het verleden in de sport gewerkt heeft. Hij heeft een verleden bij Ferrari en ik ken hem persoonlijk van de FIA Formulewagencommissie”, vertelt Carey in Beyond the Grid.

“Stefano heeft een enorme kennis, niet alleen van de sport, maar ook van de mensen die in de Formule 1 werken. Ook heeft hij een unieke persoonlijkheid. De combinatie van zijn ervaring, expertise en persoonlijkheid maakt hem de ideale opvolger”, aldus de uittredend CEO.

