Carlos Sainz kwam afgelopen weekend als vijfde over de streep tijdens de GP van Nederland. Een sterk resultaat voor de Spanjaard, die in totaal vijf plaatsen wist goed te maken. Met teamgenoot Charles Leclerc op het podium denkt Sainz dat Ferrari niet onderdoet voor Red Bull en Mercedes. Echter, McLaren en Lando Norris waren van een ander niveau.

“Gelukkig is het deprimerend voor iedereen, niet alleen voor Ferrari”, grapte Carlos Sainz na afloop van de race. Terwijl hij van de tiende naar de vijfde plek reed, zag hij oud-teamgenoot en goede vriend Lando Norris in de verte verdwijnen. Desalniettemin deed de scuderia goede zaken op Zandvoort – in aanloop naar de zomerstop worstelde het team nog met de aerodynamica, maar nu konden Sainz en Leclerc zich enigszins meten met Mercedes en Red Bull.”

‘Lando had een solide weekend’

“Ik denk dat we in ieder geval niet achter Red Bull staan, maar ook niet achter Mercedes“, aldus Carlos Sainz. “We zijn erin geslaagd om vandaag één Red Bull achter ons te houden en we hebben zelfs een McLaren ingehaald”, doelde hij op Sergio Pérez en Oscar Piastri. Dat Piastri ‘slechts’ als vierde over de streep kwam, betekent voor Sainz dat zijn oude teamgenoot gewoon heel goed heeft gereden.

“Lando (Norris, red.) moet een echt solide weekend hebben gehad”, legde de Spanjaard uit. “Daar kunnen we hem alleen maar voor prijzen. Oscar eindigde op P4, dus het is niet alsof McLaren in een andere klasse zat. Ik denk echt dat ze dit aan Lando te danken hebben.”

Zoals gezegd ging Charles Leclerc zondag met een trofee naar huis – toch begreep de Monegask niet wat Ferrari precies goed heeft gedaan. Ook Carlos Sainz tast wat dat betreft in het duister. “De oorzaak van het porpoising is nog steeds een mysterie”, legde hij uit. “Het is te hopen dat een nieuwe vloer en andere grote upgrades dergelijke problemen kunnen verhelpen.

