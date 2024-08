Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt te weten wie het kampioenschap van 2024 gaat winnen. De voormalig Williams-rijder geniet van de strijd in de voorhoede, maar denkt dat de voorsprong van Max Verstappen te groot is voor rivaal Lando Norris. De marges zijn tegenwoordig zo klein dat Norris te veel last gaat krijgen van andere teams.

Prime Casino vroeg Jaques Villeneuve deze week of Max Verstappen zich zorgen moet gaan maken om zijn vierde wereldkampioenschap. Kan Lando Norris hem de titel ontzeggen? “Ja, natuurlijk kan hij dat”, reageerde de Canadees. “Als McLaren zo doorgaat en Red Bull blijft het lastig hebben, dan kan hij dat zeker.” Toch denkt Villeneuve dat de voorsprong van de Nederlander te groot is om nog te overbruggen.

“Het probleem dat Norris kan gaan krijgen, is dat hij tegen te veel anderen moet vechten om de benodigde punten te pakken”, vervolgde Villeneuve. “Mercedes kan hem in de weg staan en hij neemt het natuurlijk ook altijd op tegen zijn teamgenoot (Oscar Piastri, red.). Zij gaan allemaal punten bij elkaar wegsnoepen, en dat zal Verstappen uiteindelijk beschermen.”

‘Geweldig seizoen’

Als fan van de sport is Jacques Villeneuve blij dat het huidige seizoen zo spannend is geworden. Met zeven verschillende racewinnaars in één seizoen is 2024 tot nu toe erg onvoorspelbaar geweest. “Het is geweldig, juist omdat dit zo onverwacht is”, vervolgde de oud-coureur. “Na de eerste races is het echt helemaal omgeslagen. We dachten allemaal dat Ferrari een geduchte tegenstander zou zijn voor Red Bull, maar ineens waren daar Mercedes en McLaren.”

Na twee dominante seizoenen voor Max Verstappen is Jacques Villeneuve blij dat de drievoudig wereldkampioen een beetje snelheid moet inleveren. “Als een coureur een aantal jaar alles wint, wil je diegene gewoon verslagen zien worden, zo werkt het nu eenmaal”, legde hij uit. “Toen Mercedes en Lewis Hamilton alles wonnen, kwam er ook een punt waarop het gewoon leuk was als iemand ze versloeg. Nu zijn er nota bene meerdere teams die Max Verstappen regelmatig de baas kunnen.”

Volgens Villeneuve verklaart dat ook het gebrek aan performance binnen Red Bull. “Verstappen draagt de last van het hele team op zijn schouders”, zei hij tot slot. “Dat gebeurde ook wel een beetje bij Mercedes. Ze wonnen alles, en opeens werden de tegenstanders sterker – dan duurt het even voordat je beseft dat het mogelijk is om te verliezen. Dan moet je jezelf opnieuw uitvinden en de randjes weer opzoeken. Jarenlang heb je tenslotte niet echt hoeven pushen.”

