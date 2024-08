Red Bull-teambaas Christian Horner zag hoe Max Verstappen tijdens de GP van Nederland op 22 seconden werd gezet door race-winnaar Lando Norris. Terwijl Red Bull zichtbaar moeite had met de balans van de RB20, kon McLaren aardig uit de voeten met de omstandigheden op Zandvoort. Toch maakt Horner zich voorlopig weinig zorgen over het kampioenschap.

“Ik denk dat je met de titel in gedachten moet rijden,” zei Christian Horner na afloop van de race. “Er zijn dit jaar nota bene zeven verschillende winnaars geweest. Dus als je niet kunt winnen, dan moet je er voor zorgen dat je punten scoort”, doelde hij op de tweede plaats van Max Verstappen. De Nederlander verloor daardoor ‘slechts’ acht punten op zijn rivaal, hoewel Red Bull in het constructeurskampioenschap nog maar dertig punten voor staat op McLaren.

‘Zijn op geen enkele manier bang’

“Natuurlijk is het niet prettig om met 22 seconden te worden verslagen”, vervolgde Christian Horner. “Maar het laat ook zien dat wanneer je de zaken goed voor elkaar hebt en de auto binnen het juiste venster zit, zo’n resultaat gewoon mogelijk is. Dat hebben we eerder dit jaar ook al gezien bij Red Bull.” Voorlopig maken de Oostenrijkers zich dus weinig zorgen. “Het maakt ons op geen enkele manier bang”, aldus de teambaas. “Het zorgt er juist voor dat we gefocust blijven.”

“Volgens Christian Horner is dat ook de reden dat Verstappen zijn rivaal redelijk ‘gemakkelijk’ liet passeren. “Ik denk dat hij accepteerde dat Lando (Norris, red.) gewoon een snellere auto had – dat konden we eigenlijk op vrijdag al zien”, lichtte de Engelsman toe. “Ik denk dat Verstappen een hele volwassen race heeft gereden waarbij hij ervoor wilde zorgen dat zo min mogelijk punten moest afstaan. Hij zorgde er gewoon voor dat hij het resultaat leverde dat hij nodig had.”

