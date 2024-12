Carlos Sainz nam dit seizoen afscheid van Ferrari. Na vier seizoenen werd de Spanjaard aan de kant gezet ten gunste van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ferrari is dankbaar voor de succesvolle samenwerking met Sainz, die zich sinds zijn transfer naar Maranello een viervoudig racewinnaar mag noemen. Vlak na de seizoensfinale in Abu Dhabi nam de Madrileen dan ook een bijzonder afscheidscadeau in ontvangst.

Deze week verschenen er beelden op sociale media van Carlos Sainz bij de Ferrari-dealer in Monaco. De 30-jarige coureur kwam zijn nieuwste bolide ophalen; een Daytona SP3, een van de meest exclusieve auto’s in het modellengamma van de Italianen. De auto wordt aangedreven door een atmosferische 6,5-liter V12 die zo’n 830 pk produceert. Geen misselijke wagen, zelfs voor een Formule 1-coureur. De SP3 heeft bovendien een gelimiteerde oplage van slechts 599 stuks, dus ook in Monaco is het een bijzondere verschijning.

Afscheidscadeau’s

Carlos Sainz wacht ongetwijfeld al een tijdje op zijn nieuwste aanwinst – auto’s van dit kaliber rollen immers niet met bakken tegelijk van de productielijn. Helaas voor hem werd zijn Daytona SP3 geleverd ná de slotrace in Abu Dhabi en is hij inmiddels Ferrari-coureur af. Ex-teamgenoot Charles Leclerc had meer geluk; hij beloonde zichzelf drie maanden geleden al met dezelfde auto, uitgevoerd in matzwart. Voor Sainz is het te hopen dat hij nog wel personeelskorting heeft gekregen. De gewone sterveling betaalt voor een Daytona SP3 ruim twee miljoen euro.

Het is niet het enige afscheidscadeau voor Carlos Sainz. In aanloop naar zijn laatste race met Ferrari mocht hij, samen met zijn vader, een aantal ererondjes rijden op testcircuit Fiorano. Hij stapte in de huidige SF-24, terwijl El Padre achter het stuur kroop van de F1-75, de auto van 2022. Nadien wachtte Sainz nog één verrassing – hij mocht de F1-75 mee naar huis nemen. Dit was immers het model waarin hij zijn allereerste Grand Prix won.



