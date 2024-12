Mede dankzij het één-tweetje tijdens de sprintrace in Qatar maakt McLaren een goede kans op de titel bij de constructeurs. De papaja’s hoeven slechts vijftien punten uit te lopen op naaste rivaal Ferrari om het kampioenschap al vóór de laatste race te beslissen. Ferrari-coureur Carlos Sainz erkent dat de Scuderia nog een kans maakt om het tij te keren, al verwacht hij weinig goeds voor de constructeurstitel.

De Ferrari-coureurs kwalificeerden zich zaterdag respectievelijk op de vijfde en zevende plaats. Dat is geen ideale uitgangspositie met het oog op het constructeurskampioenschap. McLaren, dat tijdens de sprint op zaterdag al een één-tweetje liet optekenen, veroverde immers de derde en de vierde plek. Als beide teams zondag in de huidige opstelling finishen, is dat niet genoeg om de constructeurstitel te beslissen – toch heeft Carlos Sainz er een hard hoofd in.

“We zouden een hele, hele grote verandering in ons tempo moeten realiseren,” verklaarde hij aan de media in Qatar. “Op dit moment lopen we een paar tienden achter, terwijl we juist een voorsprong van een paar tienden nodig hebben. Daarvoor moet er echt veel veranderen. In de race moeten we vooral bij McLaren blijven en ze uitdagen met een sterke strategie. Als we via goede pitstops iets kunnen uithalen, zien we wel hoe het loopt.”

Mission impossible?

“Het gaat er niet om dat we de aansluiting vinden, we moeten echt punten terugwinnen en vóór McLaren eindigen,” legde Sainz uit. “Natuurlijk zou het fijn zijn als ze niet opnieuw op de eerste twee plekken finishen, maar zelfs als ze op P3 en P4 voor ons eindigen, wordt het in Abu Dhabi alsnog een mission impossible-scenario,” verzuchtte de Spanjaard tot besluit.

Dankzij het dubbele podium in de sprintrace heeft McLaren haar voorsprong op Ferrari vergroot tot dertig punten. Als de papaja’s dit weekend al kampioen willen worden, moeten ze nog eens vijftien punten uitlopen op de Scuderia. Een nieuw één-tweetje zou dus voldoende zijn om de titel veilig te stellen. Sainz en Ferrari hopen te profiteren van het feit dat George Russell en Max Verstappen op de eerste startrij staan. Na de controversiële kwalificatie zijn beide coureurs erop gebrand om de race te winnen.

