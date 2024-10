De slotfase van het seizoen is aangebroken! Met nog zes Grands Prix op de kalender worden beide titels in de komende weken beslist. Rekenkundig gezien maakt Ferrari, dat langzaam oprukt in het klassement, nog kans op de felbegeerde titel bij de constructeurs. Volgens Carlos Sainz zullen de komende races uitwijzen of de hoofdprijs daadwerkelijk naar Maranello komt.

De afgelopen weken liep McLaren steeds verder uit in het kampioenschap. Red Bull bleef juist steken op de tweede plek en moet nu vrezen voor Ferrari, dat in de afgelopen vijf Grands Prix aanzienlijk meer punten heeft gescoord dan de Oostenrijkers. De Italianen hoeven nog maar vierendertig punten goed te maken om zich te verzekeren van het zilver. Volgens Carlos Sainz, die weet dat Ferrari geen grote upgrades introduceert tijdens de aanstaande GP in Austin, zal de titel binnenkort beslist worden.

LEES OOK: Button acht titelkansen klein voor Red Bull: ‘Verliezen nog van Ferrari’

“Binnenkort zullen we weten of we daadwerkelijk kans maken op de constructeurstitel”, zei hij donderdag op een persconferentie. “Als we net zo goed blijven scoren als in Singapore, Bakoe en Monza, dan ben ik ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Echter, Austin, Mexico en Brazilië zijn natuurlijk wat meer standaardcircuits. Als we juist terugvallen, zoals in Spa en Zandvoort, heb ik er minder vertrouwen in. Het is gewoon moeilijk in te schatten.”

Geen upgrades

Ferrari heeft als een van de weinige teams geen grote upgrades meegenomen naar Austin. Volgens Sainz wil de Scuderia eerst de huidige prestaties evalueren. “We hebben natuurlijk niet stilgezeten”, zei de Spanjaard over de afgelopen drie weken. “Sinds Monza is het vertrouwen in onze vorige upgrades gewoon heel erg gegroeid. Maar totdat we op een circuit als Austin hebben gereden, weten we gewoon niet hoeveel we daadwerkelijk zijn verbeterd. Dit weekend wordt misschien wel de belangrijkste test tot nu toe.”

LEES OOK: Verstappen begint met twijfels aan eindsprint: ‘Verwacht geen complete ommekeer’

De komende zes Grands Prix zijn ook de laatste races voor Sainz bij Ferrari; volgend jaar maakt hij de overstap naar Williams en verruilt hij Maranello voor Grove. Hoe zien de komende weken eruit voor de Spaanse routinier, en kan hij nog één zege boeken voor de rode renstal? “Niets zou me gelukkiger maken”, reageerde hij. “Maar aan de andere kant weet ik zeker dat dit niet de laatste keer is dat ik mee kan vechten voor podiums en overwinningen, of dat nu met Williams is of met een ander team.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!