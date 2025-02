In het aankomende Formule 1-seizoen wordt er tijdens de podiumceremonies weer met champagne gespoten. De sport gaat een nieuwe samenwerking aan met het prestigieuze Moët & Chandon. Het champagnehuis is onderdeel van het Franse conglomeraat LVMH, de nieuwe hoofdsponsor van de Formule 1. Sinds 2022 werd op het podium prosecco van het Italiaanse Ferrari Trento geschonken.

De champagne van Moët & Chandon heeft een lange geschiedenis in de Formule 1. Na de eerste Franse GP van 1950 waren het Paul Chandon-Moët en zijn neef Frédéric Chandon de Briailles die winnaar Juan Manuel Fangio uitnodigden om een toast uit te brengen. Later prijkte het merk tijdens overwinningen van legendarische kampioenen als Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost en Michael Schumacher. In het jubileumseizoen van 2025 keren de flessen van Moët & Chandon terug op het podium. Het merk wordt tevens de titelsponsor van de Belgische GP.

Luxemerken

“De traditie van het proosten op het podium is een van de meest iconische momenten in onze sport en we zijn verheugd om Moët & Chandon opnieuw te verwelkomen als de officiële champagne van de Formule 1”, reageerde CEO Stefano Domenicali in een officieel persbericht. “We zijn vereerd en verheugd om terug te keren”, vulde Sibylle Scherer, CEO van Moët & Chandon, aan.

LVMH, het Franse conglomeraat achter onder andere Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon, is per 2025 de nieuwe hoofdsponsor van de Formule 1. De tienjarige deal heeft een geschatte waarde van zo’n honderd miljoen dollar per jaar. De oprichter van LVMH, de 75-jarige Bernard Arnault, is met een geschat vermogen van bijna 190 miljard dollar een van de rijkste personen ter wereld.

