Jean Todt toont zich ontevreden over zijn huidige relatie met Ferrari. De 78-jarige Fransman stond tijdens een van de meest succesvolle periodes van de Italiaanse renstal aan het hoofd van het raceteam. Met de hulp van de briljante Michael Schumacher won Todt meerdere kampioenschappen voor de Scuderia, maar tegenwoordig betreurt hij de bekoelde relatie.

In een recent interview met La Repubblica legde Jean Todt uit dat hij nauwelijks nog contact heeft met Ferrari. “Sinds mijn vertrek heb ik weleens met enkele leden van het team gesproken”, verklaarde hij tegenover de Italiaanse krant. “Maar sinds ik bij de FIA weg ben, heb ik nooit meer contact gehad. Ik moet zeggen dat ik versteld sta, vooral omdat ik zoveel tijd en moeite in dat ongelooflijke bedrijf heb geïnvesteerd en we samen zoveel mooie resultaten hebben geboekt.”

Dreamteam

Over de invloed van Jean Todt valt niet te twisten. In zestien jaar tijd won hij talloze kampioenschappen met de Scuderia. “Toen ik in 1993 begon, lag het kasteel in puin”, lichtte hij toe. “Het ontwerpteam zat in Engeland en we beschikten over een verouderde windtunnel. Maar langzaam hebben we met z’n allen een juweel opgebouwd. In mijn eentje was dat uiteraard niet gelukt. Mijn kracht lag in het opbouwen en onderhouden van een team, een dreamteam.”

LEES OOK: Hamilton test opnieuw met Ferrari, team onthult nieuwe look voor 2025

In 2009 zwaaide Jean Todt af bij Ferrari en werd hij president van de FIA. Na drie termijnen van vier jaar, de maximale periode die een voorzitter mag dienen, legde hij in 2021 zijn taken neer. “De veertien kampioenschappen die we samen hebben gewonnen, staan nog steeds in de geschiedenisboeken”, besloot Todt. “Het was de beste periode in de geschiedenis van Ferrari.”

Jean Todt speelde een sleutelrol bij Ferrari tijdens de gloriejaren van de legendarische Michael Schumacher (Motorsport Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.