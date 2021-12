Max Verstappen heeft wel wat weg van MotoGP-grootheid Marc Márquez en Formule 1-legende Michael Schumacher, zo stelt Sky Sports-analist en ex-Formule 1-coureur Karun Chandhok.

Dat schrijft Chandhok in zijn top tien Formule 1-coureurs van 2021 die hij voor Sky Sports heeft opgesteld, en waarin hij Verstappen op één zet. Voor Chandhok bestaat in de eerste plaats ‘geen twijfel dat Verstappen een terechte wereldkampioen is’, door zijn constant indrukwekkende prestaties en hoe kalm hij als 24-jarige met de druk omging.

Dit laatste, vervolgt Chandhok, was niet alleen aan het eind van Verstappens kampioenschapsjaar indrukwekkend, maar ook tijdens zijn thuisweekend op Zandvoort. “De kranten stonden toen vol met Max. Zelfs de koninklijke familie kwam zijn hand schudden. Op de momenten dat ik hem in de paddock sprak, was hij echter zo ontspannen dat het wel leek of het voor hem de Grand Prix van China was.”

“Die fenomenale gave van hem om op zo’n jonge leeftijd al zo goed met enorm veel druk om te gaan, doet me denken aan MotoGP-grootheid Márquez”, trekt Chandhok de vergelijking met de Spanjaard die op 28-jarige leeftijd al zesvoudig MotoGP-kampioen is.

Podcast: Het droomseizoen 2021 in een uur: Max vs. Lewis en ook de 18 andere coureurs

Schumacher-achtig

Behalve aan deze kampioen op twee wielen, zag Chandhok afgelopen seizoen ook trekjes van een bekende kampioen op vier wielen bij Verstappen. “In wiel-tegen-wiel gevechten is hij net zo compromisloos als Schumacher”, vindt Chandhok. Volgens de ex-coureur balanceert Verstappen net als Schumacher in dat geval ‘op het randje van wat eerlijk is’. “Terwijl hij daar in Monza en Saoedi-Arabië overheen ging”, vindt hij.

Het gevolg, constateert Chandhok, is dat de FIA de regels moet verduidelijken, omdat ze nu niet helemaal helder zijn. Los daarvan prijst hij Verstappen net als diens titelrivaal Lewis Hamilton voor hoe briljant ze afgelopen seizoen zijn geweest. “Ze hebben een niveau bereikt dat zeldzaam is in de Formule 1. Ik verheug me erop te zien hoe de rivaliteit in 2022 verdergaat.”

Lees ook: Palmer over Verstappen: ‘Zouden wel eens een nieuw tijdperk van dominantie kunnen meemaken’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!