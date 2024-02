Christian Horner is zijn toekomst nog altijd niet zeker. De teambaas werd vrijdag 9 februari verhoord in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Red Bull startte het onderzoek na een enkele beschuldiging van een medewerker. Voormalig F1-baas en goede vriend Bernie Ecclestone zou Christian Horner hebben geadviseerd om ontslag te nemen.

Ecclestone zou al meerdere telefoongesprekken met Christian Horner hebben gevoerd, meldt F1 Insider. In die gesprekken zou hij Horner aansporen om zijn taken neer te leggen om zichzelf en zijn gezin te beschermen. De uitkomst van het onderzoek laat nog op zich wachten, maar de 50-jarige teambaas kreeg (zeker in de Engelse pers) al veel te verduren.

Het nieuws houdt de gemoederen flink bezig, terwijl Red Bull aan de vooravond staat van een nieuw Formule 1-seizoen. Donderdag 15 februari wordt de RB20 onthuld, de auto waar Max Verstappen en Sergio Perez het kampioenschap mee moeten verdedigen. Of Horner aanwezig is bij die presentatie, is nog maar de vraag.

De ophef rond Christian Horner zorgt – samen met de historische transfer van Lewis Hamilton – voor een onstuimig begin van het seizoen. Speculaties over de toekomst van teambazen én coureurs maken dat de Formule 1-wereld al op zijn kop staat voordat er een race gereden is. Of het ontslag van Christian Horner daadwerkelijk in de lucht hangt, kan alleen de toekomst uitwijzen.

