Red Bull werkt aan een contractverlenging voor teambaas Christian Horner, zo heeft adviseur Helmut Marko laten weten. De Brit zou daardoor tot en met 2026 de leiding hebben over het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Volgens Motorsport.com zou het contract al ondertekend zijn.

Christian Horner staat al sinds de geboorte van Red Bull Racing in 2005 aan het roer van het Formule 1-team. De Brit zag zijn team in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen worden met Sebastian Vettel en sindsdien heeft Red Bull haar status als topteam bevestigd. Het succes bleef echter een lange tijd uit door de dominantie van Mercedes, maar die hegemonie werd dit jaar doorbroken door Max Verstappen.

Lees ook: Marko hoopt op hulp van Russell: ‘Zou mooi zijn als hij Hamilton punten afpakt’

Horner heeft dus al een lange staat van dienst bij Red Bull Racing en daar zouden nog eens een aantal jaren bij kunnen komen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt er achter de schermen namelijk al gewerkt aan een contractverlenging voor de teambaas. “Hij is charismatisch en is bezig aan een contractverlenging tot en met 2026”, gaf Marko aan bij Servus TV. Marko benadrukte dat Red Bull stabiliteit wil in deze overgangsfase. Niet alleen vanwege de nieuwe bolides in 2022, maar ook omdat Red Bull vanaf volgend jaar de motorafdeling voor zijn rekening neemt nu Honda vertrokken is. Volgens Motorsport.com zou het contract al ondertekend zijn door Horner, waardoor hij tot en met 2026 de teambaas van Red Bull blijft.

Lees ook: Marko hint naar contractverlenging Verstappen

Eerder deze week liet Helmut Marko al weten dat er deze winter mogelijk gewerkt wordt aan een contractverlenging voor Max Verstappen. Hij zou samen met Verstappens manager Raymond Vermeulen in gesprek gaan en daarbij zou ook al een nieuw contract ter sprake kunnen komen, maar volgens Marko zou het zelfs al meteen ondertekend kunnen worden. Verstappens contract loopt tot en met 2023, maar Red Bull wil graag langer door met de Nederlander. Verstappen gaf zelf ook al aan langer door te willen gaan: “Kunnen we dit nog zo’n tien tot vijftien jaar samen blijven doen?”, vroeg hij over de boordradio na de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij de wereldtitel veroverde.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer ligt ook in de supermarkten. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!