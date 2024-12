Red Bull heeft nog altijd niet bevestigd wie er volgend jaar instapt bij het hoofdteam. Max Verstappen blijft uiteraard aan als vaste coureur, maar het is de vraag of hij nog gezelschap krijgt van Sergio Pérez. Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson azen op zijn stoeltje, al is het onduidelijk wie nu echt de voorkeur geniet. Tsunoda heeft meer ervaring, maar er zouden uiteenlopende meningen zijn over zijn competenties.

Volgens de laatste geruchten staat Liam Lawson klaar om Sergio Pérez te vervangen. Naar verluidt wordt er achter de schermen al onderhandeld over hoe het tweejarige contract van Pérez moet worden afgekocht. Na een teleurstellend seizoen lijkt de Mexicaan slechts op een rol als ambassadeur binnen Red Bull te kunnen rekenen. Lawson werd na de GP van Singapore opgeroepen om Daniel Ricciardo te vervangen. Zijn opdracht was simpel – niet onderdoen voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Zo werd hij klaargestoomd voor een mogelijke rol bij het hoofdteam.

Krijgt Tsunoda nog een kans?

Na zes Grands Prix lijkt die missie grotendeels geslaagd. Yuki Tsunoda verzamelde weliswaar meer punten, maar maakte ook enkele kostbare fouten. Lawson wordt in dat opzicht als de betrouwbaardere optie beschouwd. Uit de reacties van Red Bull blijkt dat men tevreden is over de prestaties van de Nieuw-Zeelander. Toch meldde Last Word On Sports deze week dat de teamleiding nog altijd verdeeld is over de keuze tussen beide Visa RB-coureurs. Teambaas Christian Horner heeft meermaals laten weten dat hij Yuki Tsunoda ‘een snelle coureur’ vindt, maar hij zou terughoudend zijn om de Japanner te promoten.

LEES OOK: Honda steunt Yuki Tsunoda bij mogelijke rijderswissel

Helmut Marko is ondertussen een uitgesproken supporter van Yuki Tsunoda. De Japanner komt immers uit het opleidingsprogramma van de Oostenrijkse renstal en heeft al vier jaar ervaring opgedaan bij Visa RB. Bovendien heeft het team van oudsher altijd dezelfde werkwijze gehanteerd; talenten klaarstomen in het juniorteam en ze daarna een kans geven bij Red Bull. Volgens die formule is het de hoogste tijd dat Tsunoda promoveert.

Honda, een belangrijke technische partner van Red Bull, heeft al haar steun betuigd aan Tsunoda. Het bedrijf, dat ook een persoonlijke sponsor is van de 24-jarige coureur, heeft bovendien geregeld dat hij tijdens de zogeheten post-season test voor Red Bull mocht rijden. Tsunoda reageerde – nadat hij 127 rondjes had gereden in de RB20- positief. Hij voelde duidelijk het verschil in power met zijn VCARB 01, maar benadrukte ook dat hij eenvoudig de limiet kon opzoeken. Is hij dan echt toe aan promotie? Binnenkort zal het team de knoop moeten doorhakken.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).