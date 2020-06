Christian Horner: ‘Klasse komt altijd bovendrijven’

Christian Horner maakt zich geen zorgen om budgetplafond dat vanaf 2021 van kracht is in de Formule 1. Algemeen wordt aangenomen dat de topteams meer getroffen worden door de uitgavelimiet, maar Horner heeft vertrouwen in ‘zijn’ Red Bull. “Het is aan ons om ons aan te passen om ervoor te zorgen dat we zo competitief mogelijk zijn.”

Vanaf volgend jaar geldt in de Formule 1 een budgetplafond van 145 miljoen dollar (130 miljoen euro). Die budget cap zal de grote teams dwingen tot grote bezuinigingen, iets waar de kleinere teams weinig tot geen last van hebben. Op die manier hoopt het middenveld de kloof naar de top te kunnen dichten.

Hoewel de uitgavelimiet in principe in het nadeel van Red Bull is, stemde het team uit Milton-Keynes toch in met de ingrijpende verandering. Volgens teambaas Christian Horner moet er soms in het belang van de sport gehandeld worden. “Ik denk dat je moet kijken naar wat goed is voor het bedrijf, maar soms wordt het eigenbelang overtroffen door de belangen van de sport”, vertelt Horner aan Autosport.



“Ik heb het op een holistische manier bekeken en ik denk dat klasse aan het eind van de dag altijd komt bovendrijven. Wat de regelgeving ook is, het is aan ons om ons aan te passen om ervoor te zorgen dat we zo competitief mogelijk zijn”, gaat Horner verder. De Brit klinkt vol vertrouwen. “Het is iets waar we de afgelopen jaren succesvol in zijn geweest en we zullen dat opnieuw moeten doen met deze sportieve en financiële regels.”

Naast de sportieve gevolgen denkt Horner dat ook de menselijke gevolgen binnen Red Bull beperkt zullen zijn. “Zonder twijfel zal het invloed hebben op de indeling van het team, maar we hebben ook andere activiteiten”, legt hij uit. “We hebben synergieprojecten en we hebben advanced technologies, wat steeds groeit in haar activiteiten.” De Red Bull-teambaas zegt dan ook zijn team zo min mogelijk banen zal proberen te schrappen. “Mensen zijn onze grootste troef en waar mogelijk zullen we proberen zoveel mogelijk banen te beschermen.”

