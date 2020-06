Horner: ‘F1 moet geen WK boekhouden worden’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ondanks zijn aanvankelijke oppositie namens zijn team ingestemd met de introductie van de budget cap in 2021, maar waakt ervoor dat de Formule 1 ‘een wereldkampioenschap boekhouden wordt’.

De budget cap wordt in 2021 ingevoerd en komt dat eerste jaar op 132 miljoen euro te liggen, waarna het uitgavenplafond de jaren daarop steeds wat verder zakt. Volgens Horner valt instemmen met de budget cap te scharen in het rijtje concessies die de topteams – Mercedes, Ferrari en Red Bull – hebben gedaan in het ‘pragmatische’ belang van de sport.

“Op sommige punten is dit best pijnlijk geweest”, vertelt hij Motorsport.com daarbij. Desondanks is Horner ervan overtuigd dat de nieuwe regels de Formule 1 ten goede zullen komen, al denkt hij ook dat er een flinke uitdaging ligt in het vaststellen en handhaven van de budget cap.

“De crux zit hem ook in de details, zoals zaken als de wisselkoers”, zegt Horner, met de rekenmeesters van de Formule 1 die hun hoofd ook moeten breken over zaken zoals hoe de verschillende teams in elkaar steken. Tegenover een fabrieksoperatie als Ferrari, waar de automaker en het raceteam onder één dak zitten, staat bijvoorbeeld een privateer zoals Haas die vooral veel inkoopt.

WK boekhouden

“Het is complexe regelgeving en er zullen zich ongetwijfeld dingen aandienen waar in de eerste plaats niet aan is gedacht”, verwacht Horner, die dit zelfs ‘onvermijdelijk’ acht. “Dus ik hoop maar dat we niet in een wereldkampioenschap boekhouden terechtkomen, in plaats van een kampioenschap dat op het circuit wordt uitgevochten zoals het hoort.”

Namens de FIA verklaarde Nikolas Tombazis, een van de drijvende krachten achter de nieuwe regels, eerder deze week in gesprek met Sky Sports F1 dat er meer dan een jaar door de FIA met de financiële afdelingen van de teams is gewerkt om inzicht te krijgen en eventuele moeilijkheden glad te strijken. In 2020 wordt ook al een soort proef gedaan om te kijken of alles goed te handhaven valt.

Horners ongemak met de budget cap is overigens niet nieuw: volgens de BBC waren Red Bull en Ferrari lang de grootste tegenstanders van het huidige (lage) voorstel. Red Bulls Helmut Marko klapte daarop uit de school tegenover F1-insider en zei dat Red Bull zelf vóór de budget cap was, maar Horner tegen.

Opvallend genoeg vergeleek Marko de budget cap ook al eens met ‘een wereldkampioenschap boekhouden’ – duidelijk een populaire one-liner binnen de Red Bull-stal, dus.

