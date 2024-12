In 2026 maakt een elfde team zijn opwachting in de Formule 1. De Amerikaanse autogigant General Motors betreedt de grid via dochteronderneming Cadillac. Naar verluidt wil het nieuwe team ten minste één ervaren coureur aantrekken. Daniel Ricciardo wordt vaak genoemd als potentiële kandidaat, hoewel ook Sergio Pérez – na zijn vertrek bij Red Bull – in beeld zou zijn. Christian Horner zou er niet raar van opkijken als Cadillac één van beide coureurs contracteert.

Daniel Ricciardo werd na de GP van Singapore ontslagen door Visa RB. Inmiddels heeft hij duidelijk gemaakt dat hij voorlopig geen comeback overweegt. Toch werd hij de afgelopen maanden veelvuldig gelinkt aan het nieuwe Cadillac-team. De Australiër geniet immers grote populariteit in Amerika en heeft bovendien een schat aan ervaring in de Formule 1. TalkSPORT vroeg zijn oude teambaas, Christian Horner, naar de mogelijkheden.

Nieuwe uitdaging voor Pérez

“Het zou me niet verbazen als hij naar Cadillac gaat”, reageerde Horner op de geruchten rondom Ricciardo. “Maar het zou me ook niet verbazen als ze voor de ervaring van iemand als Sergio Pérez kiezen en hij zijn carrière daar voortzet.” Hoewel Ricciardo ogenschijnlijk een punt achter zijn loopbaan in de Formule 1 heeft gezet, denkt Horner dat Pérez nog wel interesse heeft in een nieuwe uitdaging bij Cadillac.

LEES OOK: Horner hint op vroege onthulling van de RB21: ‘Eind januari’

“Ik denk dat het voor Checo belangrijk is om wat tijd vrij te maken en met zijn gezin door te brengen”, legde de Britse teambaas uit. “Hij draait nu al heel lang mee in de sport en moet eens gaan uitzoeken of hij nog door wil gaan in de Formule 1 of misschien naar andere raceklassen wil kijken. Misschien zijn sportwagens voor hem interessanter. Hij zal nu gewoon even zijn rust moeten pakken en ontdekken hoe erg hij het gaat missen om Formule 1 te rijden.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)