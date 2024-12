Max Verstappen behaalde met de RB20 maar liefst negen overwinningen en zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Toch is het geenszins zijn favoriete Red Bull-bolide. “Die hoef ik nooit meer aan te raken,” grapte hij na de slotrace in Abu Dhabi. Over slechts enkele weken mag Verstappen zijn eerste meters maken in de opvolger, de RB21. Terwijl Red Bull de laatste hand legt aan dit nieuwe racemonster, hint teambaas Christian Horner op een vroege onthulling.

Het jubileumseizoen van 2025 wordt op 18 februari officieel gelanceerd tijdens het F1 75-evenement in de O2 Arena in Londen. De teams zijn verplicht om zowel hun coureurs als hun nieuwe bolides mee te nemen naar de Britse hoofdstad. Gezien de populariteit van de zogeheten launch events heeft de FOM besloten om deze onthullingen te bundelen in één grote presentatieavond voor het publiek. Red Bull heeft echter andere plannen, zo onthulde Horner deze week tegenover Sky Sports.

“Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd door een aantal problemen op te lossen en de prestaties van de auto te verbeteren,” blikte Horner terug op het afgelopen seizoen met de RB20. “Denk bijvoorbeeld aan de poleposition en overwinning in Qatar, en de triomf van Max (Verstappen, red.) in Brazilië. We waren ook erg competitief in de sprintraces in São Paulo en Austin.” Over de aankomende RB21 zei Horner het volgende: “Dit is de eerste keer dat Adrian Newey geen input heeft geleverd voor de nieuwe auto, dus het is aan het team om de uitdaging aan te gaan. Ik heb er echter vertrouwen in. Ze beschikken over genoeg kracht en diepgang. We zullen zien hoe de RB21 eruitziet wanneer hij eind januari wordt onthuld.”

