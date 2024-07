Daniel Ricciardo is zijn plekje in de Formule 1 nog niet zeker. Onlangs riep Red Bull-adviseur Helmut Marko dat er vroeg of laat een jonge coureur in zijn Visa RB moet worden gezet. Liam Lawson is de gedoodverfde vervanger. Volgens Christian Horner houden ze binnen de Red Bull-familie altijd rekening met rijderswissels, ook voor een publieksfavoriet als Ricciardo.

Volgens Helmut Marko zijn het de aandeelhouders van Visa RB die genoeg hebben gezien van de Australische coureur. “Zij hebben duidelijk gemaakt dat we een juniorteam zijn, dus daar moeten we ons ook naar gedragen”, zei Marko onlangs tegen Kleine Zeitung. CEO Peter Bayer gaf niet lang daarna aan dat er gedurende de zomerstop een beslissing wordt gemaakt over de definitieve line-up. Yuki Tsunoda heeft inmiddels al een nieuw contract getekend met de Italiaanse renstal.

Teambaas Christian Horner begrijpt dat Ricciardo op de schopstoel zit. De Brit weet als geen ander dat niemand zeker is van zijn zitje binnen de Red Bull-teams. “We zijn altijd heel flexibel”, zei Horner tijdens het raceweekend in Oostenrijk. “Uiteindelijk zijn het allemaal Red Bull-coureurs. Ze hebben met een bepaalde druk te maken en ze staan allemaal onder streng toezicht.”

“Ricciardo zit nu in de Visa RB, dus hij zal er het beste van moeten maken”, vervolgde Horner. “Lukt dat niet, dan is het aan ons om flexibel te zijn en een andere coureur aan te dragen.” De 35-jarige Australiër werd tijdens de winterstop nog opgeworpen als een vervanger voor Sergio Pérez. Echter, Checo heeft inmiddels een nieuw contract veiliggesteld met Red Bull.

Erop of eronder

“Voor Daniel (Ricciardo, red.) was het altijd al erop of eronder dit jaar”, legde Horner uit. “Hij moest zich opnieuw bewijzen. Ik denk dat dat niet altijd gelukt is, zeker aan het begin van het jaar. Maar inmiddels hebben we ‘de oude Daniel’ een aantal keer voorbij zien komen. In Miami, in Montréal, maar ook hier in Oostenrijk heeft hij goede dingen laten zien. Uiteindelijk is het aan Peter Bayer en Laurent Mékies om te beslissen wie ze straks in de auto zetten. Ik denk dat Ricciardo heel goed weet dat hij onder druk staat.”

