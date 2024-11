Christian Horner slaat hard terug naar Toto Wolff. De Mercedes-teambaas beweerde deze week dat Horner hem niet wilde steunen toen hij eind vorig jaar werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Indirect suggereerde Wolff daarmee dat Horner de klokkenluider was die de zaak bij de FIA had aangekaart. “Onzin,” reageert de Red Bull-topman, die zich afvraagt waarom Wolff zich niet richt op de problemen binnen Mercedes.

Eind 2023 startte de FIA een onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie, CEO van de F1 Academy. Na een steunbetuiging van diverse Formule 1-teams werd het onderzoek binnen enkele dagen afgesloten. “Van Guenther Steiner tot James Vowles, iedereen nam het voor ons op,” zei Wolff deze week in een interview met The Guardian. “Iedereen, behalve Christian (Horner, red.). Uiteindelijk denk ik niet dat je hem kunt vertrouwen.”

In een nieuw interview met The Daily Mail zegt Christian Horner echter dat hij de familie Wolff wel degelijk heeft gesteund. “Ik kreeg eind vorig jaar nog een bericht waarin hij (Wolff, red.) me bedankte dat ik voor Susie ben opgekomen,” stelt de Red Bull-teambaas verbouwereerd. “Dus ik snap niet waarom hij nu deze onzin uitkraamt.” Horner benadrukt bovendien dat hij zich het afgelopen jaar juist afzijdig heeft gehouden. Aan het begin van het seizoen lag hij immers zelf onder vuur door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Bewogen jaar

“Ik ben nergens op ingegaan, terwijl Zak (Brown, red.) en Toto (Wolff, red.) me uit de tent wilden lokken,” zegt Horner. “Wolff zat nota bene achter onze coureurs aan.” Vervolgens wijst de 51-jarige Brit op de problemen binnen Mercedes. “Hij kan zich beter richten op de uitdagingen binnen zijn eigen team. Mercedes presteert dramatisch sinds 2021, zelfs Hamilton heeft besloten het team te verlaten. Wij hebben zelf ook mindere jaren gekend. Mijn advies: hoe minder je praat, hoe beter je je kunt focussen op het oplossen van je eigen problemen.”

Tot slot blikt Horner terug op Red Bulls moeizame start van het seizoen. Hoewel de coureurs op de baan succesvol waren, rommelde het achter de schermen. Wat begon met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen de teambaas, groeide uit tot een machtsstrijd binnen de top van het bedrijf. Horner beschrijft het achteraf als ‘een perfecte storm’.

“Hoe meer succes je hebt, hoe meer je een doelwit wordt,” legt hij uit. “Maar alle verdeeldheid heeft ons uiteindelijk sterker gemaakt. Binnen het team hadden we allemaal zoiets van: ‘Bekijk het maar. Het maakt niet uit wat er gezegd wordt, we gaan ervoor.’ Daarom heb ik nooit het gevoel gehad dat ik moest opgeven. Ik geloofde in mezelf en in het proces. Maar eerlijk gezegd wist ik tijdens mijn vlucht naar Bahrein niet eens of ik wel bij de race aanwezig zou zijn”, besloot Horner. “De steun van het team zal ik echter nooit vergeten.”

