Helmut Marko windt er geen doekjes om; na twee matige vrije trainingen in Las Vegas voorspelt de Oostenrijker weinig goeds voor Max Verstappen. Desondanks denkt hij dat de Nederlander genoeg punten heeft gescoord om de titel dit jaar veilig te stellen. Gebeurt het niet in Vegas, dan wel in Qatar. Bovendien verwacht Marko dit weekend meer van Mercedes dan van concurrent McLaren.

Max Verstappen moest het ontgelden op een lastige openingsdag in Las Vegas. Op de straten van de entertainmenthoofdstad klokte hij de vijfde en de zeventiende tijd. Daarnaast betreurt Red Bull het meenemen van een gebrekkige achtervleugel, die het team mogelijk veel tijd gaat kosten in de kwalificatie. Helmut Marko uitte zijn zorgen in gesprek met het Oostenrijkse ORF.

“Met onze prestatie zijn we volstrekt kansloos,” aldus de Red Bull-adviseur. “De tweede plaats kunnen we wel vergeten, laat staan de eerste plaats.” Marko heeft dan ook weinig hoop dat zijn team dit jaar voor de derde keer op rij de constructeurstitel zal winnen. Red Bull staat in aanloop naar de laatste triple header van het jaar op de derde plaats. Kampioenschapsleider McLaren heeft een voorsprong van negenenveertig punten opgebouwd.

Sterk Mercedes

“Het is al een tijdje duidelijk dat we de titel dreigen te verliezen,” legde Helmut Marko uit. “Als je kijkt naar de punten die Pérez tot nu toe heeft gescoord ten opzichte van Verstappen, dan weet je wel waar we tekortschieten.” Marko troost zich met de gedachte dat Verstappen ongetwijfeld opnieuw het kampioenschap bij de coureurs zal winnen. “Laten we maar zorgen dat Max die titel pakt, dan wordt het voor ons makkelijker om weer iets te winnen bij de constructeurs.”

Voor de aankomende GP van Las Vegas – niet de favoriete race van Der Doktor – verwacht Marko vooral veel van Mercedes, dat in de eerste vrije trainingen verrassend snel was. “Dat hebben we dit jaar al vaker gezien bij Mercedes, dat ze ineens heel sterk zijn en in staat om te winnen,” besloot hij. “Maar laten we afwachten hoe het morgen gaat. Hoe meer grip er op het circuit is, hoe meer de volgorde weer kan veranderen.”

