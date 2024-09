Christian Horner zag hoe Red Bull tijdens de GP van Azerbeidzjan werd ingehaald door McLaren in het constructeurskampioenschap. Door de uitvalbeurt van Sergio Pérez sloegen de papaja’s meteen een gat van twintig punten. Volgens Horner moet zijn team direct de achtervolging inzetten – met nog zeven Grands Prix op de kalender geeft hij zich niet gewonnen.

“We zijn nu niet meer aan het verdedigen, we zijn aan het jagen,” vertelde Christian Horner aan de media in Bakoe. “We hebben een achterstand van twintig punten opgelopen, dus nu moeten we aanvallen. Er zijn nog genoeg punten te verdienen en er komen nog verschillende circuits aan — het is nog lang niet voorbij.” In Azerbeidzjan moest Max Verstappen het afleggen tegen beide McLarens, ondanks dat Lando Norris zich tien plaatsen lager kwalificeerde.

“Het is frustrerend dat we hem vandaag niet hebben verslagen, maar gelukkig heeft hij niet heel veel punten gescoord,” verzuchtte Christian Horner. De teambaas houdt zich vast aan de interne strijd bij McLaren; ondanks de nieuwe teamorder-regels lijkt het team nog steeds met problemen te kampen. Het principe van ‘de eerste coureur’ gaat niet op in Woking.

“Ieder team is anders,” legde Christian Horner uit. “Onze regels voor samenwerking zijn bijvoorbeeld heel duidelijk. We hebben één coureur die vecht voor het wereldkampioenschap. Dus dan is het heel duidelijk dat het de taak van Pérez is om Max (Verstappen, red.) te ondersteunen. Andere teams kunnen op een andere manier te werk gaan, maar McLaren betaalt Lando Norris vijf keer zoveel als Oscar Piastri. Ik zou dan aannemen dat hij de nummer één moet zijn binnen dat team.”

“Het wordt een heel moeilijk probleem om te managen, omdat het team verdeeld raakt en de regels van samenwerking erg lastig worden,” vervolgde de Engelsman. “Iedereen weet waarschijnlijk wie de nummer één en twee is, maar als je niet open bent met de coureurs, eindig je met verwarring. Halverwege het seizoen moet je gewoon een keuze maken. Vooral als je in een titelstrijd verwikkeld bent.”

