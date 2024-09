Helmut Marko geeft zich gewonnen! De adviseur van Red Bull Racing denkt dat zijn team de constructeurstitel kan afschrijven. McLaren passeerde de Oostenrijkers in Bakoe en gaat momenteel aan kop in het klassement. Met nog zeven Grands Prix op de kalender kan Red Bull zich revancheren, al moet het ook oppassen dat het steeds sterker wordende Ferrari niet langszij komt.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Red Bull maakt plannen voor tweede zitje Visa RB bekend in Singapore’

McLaren bouwde tijdens de GP van Azerbeidzjan een voorsprong op van twintig punten op titelrivaal Red Bull. De papaja’s werkten al langer aan een opmars in het kampioenschap; volgens experts was het een kwestie van tijd voordat het team van Max Verstappen het onderspit moest delven. Helmut Marko ziet het na het schouwspel in Bakoe somber in – hij denkt dat Red Bull alle hoop op een derde titel op rij moet laten varen.

‘Zorgen dat we de coureurstitel winnen’

De Duitse tak van Sky Sports vroeg Marko na de GP van Azerbeidzjan of Red Bull het WK kan afschrijven. “Om eerlijk te zijn, denk ik van wel”, reageerde de 81-jarige Oostenrijker. “We moeten er nu voor zorgen dat we het rijderskampioenschap niet verliezen.” Bij de coureurs heeft Max Verstappen nog steeds een voorsprong van negenenvijftig punten op Lando Norris. Een goede buffer, al kan er in de komende zeven races nog van alles gebeuren.

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: Maak me zorgen om Max

“Het werkt in ons voordeel dat Oscar Piastri heel dicht op Lando Norris zit qua punten”, vervolgde Marko. “Daardoor heeft het team moeite met het bepalen van de rangorde.” Norris, die in totaal 253 punten heeft verzameld, wordt op de voet gevolgd door Charles Leclerc (235 punten) en Oscar Piastri (222 punten). Bij de constructeurs komt Ferrari ondertussen steeds dichter bij de top.

Top drie bij de constructeurs na de GP van Azerbeidzjan:

McLaren (476 punten)

Red Bull (456 punten)

Ferrari (425 punten)

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!