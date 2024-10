Het team van McLaren heeft opnieuw gekozen voor een speciale chroom-livery. Tijdens de GP van de Verenigde Staten zullen coureurs Lando Norris en Oscar Piastri racen met deze iconische kleurstelling op hun auto’s. Zo’n vijftien jaar geleden was chroom de basiskleur voor McLaren, maar in Austin zal deze opvallende metaallook worden gecombineerd met het historische papaja-oranje.

Tijdens de GP van Groot-Brittannië van 2023 bracht het team ook al een chroomlaag aan op de auto. In aanloop naar het raceweekend in Texas kiest McLaren opnieuw voor deze livery. “In samenwerking met sponsor Google zal McLaren tijdens de GP van de Verenigde Staten een tweede editie van de geliefde Chrome-kleuren op de auto’s uitbrengen,” aldus een officieel persbericht.

Bij Alpine kunnen ze opgelucht ademhalen. De Fransen introduceerden dinsdag ook een nieuwe livery voor de GP van de Verenigde Staten. In samenwerking met een nieuwe videogame kleurt de A524 dit weekend oranje. Een verwarrende keuze, vinden veel fans, omdat de auto nu wel heel veel lijkt op de reguliere kleurstelling van McLaren. Hopelijk kan de nieuwe chroom-livery verwarring voorkomen!

LEES OOK: Alpine verwart fans met nieuwe Indiana Jones-livery: ‘McLaren-kopie’

Tussen 2006 en 2014 voerde chroom de boventoon op de McLaren-auto’s. Hoofdsponsor Vodafone zorgde voor een opvallende combinatie van chroom en rood, volgens veel McLaren-fans nog steeds één van de mooiste liveries in de geschiedenis van het team. In 2008 won Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel in de MP4-23, een auto voorzien van deze iconische kleurstelling.

De MCL38 is tijdens het raceweekend in Austin voorzien van een nieuwe chroom-livery (McLaren)

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!