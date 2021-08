Het nieuwe circuit voor de Grand Prix van Miami voor 2022 krijgt al vorm, zo is te zien op foto’s die de organisatie heeft vrijgegeven. Bovendien heeft de organisatie bekendgemaakt dat er een nieuw bestuur is, met als CEO de ex-promotor van de Grand Prix van Abu Dhabi en de Grand Prix van Rusland, Richard Cregan.

Volgend jaar staat de allereerste Formule 1-race in Miami op de planning. Het is het elfde Amerikaanse decor voor een Grand Prix en zal in ieder geval de komende tien jaar op de kalender staan. De voorbereidingen om het 5,41 kilometer lange circuit rondom het Hard Rock Stadium gereed te maken voor de race, die begin mei een plek op de kalender krijgt, zijn al in volle gang. De organisatie heeft al enkele foto’s vrijgegeven van de werkzaamheden rondom het stadion van het American Football-team de Miami Dolphins. Met name de luchtfoto geeft al een goed idee van hoe het circuit er nu bij ligt.

Naast de foto’s heeft de organisatie van de Grand Prix van Miami bekendgemaakt dat het enkele nieuwe leden heeft toegevoegd aan het bestuur. Vooropstaand is Richard Cregan, de ex-baas van de Grand Prix van Abu Dhabi én die van de Grand Prix van Rusland, welke beide de FIA Promoters’ Trophy kregen. Hij zal nu de taken als CEO van het circuit in de Amerikaanse kuststad op zich nemen.

“Miami is al jaren een droombestemming geweest voor de Formule 1 en het is een voorrecht om de rol van CEO te aanvaarden”, zegt Cregan. Hij moet dus samen met zijn team ervoor zorgen dat het circuit op tijd gereed is en dat de fans een bijzondere ervaring krijgen. Hoewel het circuit dus bij lange na nog niet af is, zag Formule 1-baas al grote interesse van fans om de race te bezoeken. “De vraag naar tickets is groot, ook al is de officiële verkoop nog niet eens gestart.”

Foto’s van de werkzaamheden rondom het Hard Rock Stadium in Miami: