De voorlopige kalender voor het seizoen 2022 wordt pas ergens rond september of oktober verwacht, maar van één Grand Prix is al duidelijk wanneer deze plaats zal vinden: de Grand Prix van Miami. Deze zal begin mei 2022 verreden worden en kent nu al ‘veel vraag’ naar tickets, ook al zijn de kaarten nog niet in de verkoop gegaan.

Miami werd eerder dit jaar aangekondigd als nieuwe locatie op de Formule 1-kalender. De komende tien jaar zal het Formule 1-circus naar de Amerikaanse kuststad trekken om op het 5,41 kilometer lange circuit te scheuren. De coureurs zullen dan rond het Hard Rock Stadium rijden over het parcours dat 19 bochten kent.

Het is de tweede race op Amerikaans grondgebied, naast de race in Austin, Texas, op het Circuit of the Americas. Om beide races evenveel aandacht te gunnen lag het al in de lijn der verwachtingen dat de twee races ook ver van elkaar verwijderd zouden blijven op de kalender. Nu heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigd aan Racer.com dat de race begin mei 2022 verreden wordt. “We zijn nog niet eens over de helft van 2021, maar het plannen van 2022 is al een tijdje bezig”, zegt Domenicali, die aangeeft dat er al veel vraag zou zijn naar die races, waaronder Miami.

“Er is veel vraag naar de evenementen op de kalender van 2022”, meent Domenicali. “We hopen de voorlopige kalender in september of oktober aan te kondigen. We kunnen bevestigen dat de langverwachte Grand Prix van Miami in de eerste helft van mei zal plaatsvinden. De vraag naar tickets is groot, ook al is de officiële verkoop nog niet een gestart. We kijken ook uit naar onze verhuizing naar St. Petersburg voor de Russische Grand Prix in 2023”, zo verwijst hij naar de nieuwe locatie, Igora Drive. Dat circuit vervangt vanaf 2023 het Sochi Autodrom.

