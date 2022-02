De GP van Amerika op het Circuit of the Americas (COTA) blijft in ieder geval tot 2026 op de F1-kalender staan. Dat maakte het circuit in Austin vrijdagmiddag bekend.

In 2012 werd de eerste race op het circuit in Texas verreden. Formule 1 heeft in de laatste jaren behoorlijk aan populairiteit gewonnen in de Verenigde Staten. Dat is ook te zien aan het aantal toeschouwers. Bij de eerste race waren 100.000 fans aanwezig. In 2021 waren maar liefst 400.000 fans getuigen van de eerste winst van Max Verstappen op Amerikaanse bodem.

“De Grand Prix van Amerika is een van de grootste evenementen in de wereld”, zo meent Bobby Epstein, medeoprichter van het circuit in Austin. Stefano Domenicali geeft aan blij te zijn met de verlenging. “We zijn erg enthousiast over de verlenging met het Circuit of the Americas voor aanvang van een spannend 2022-seizoen.” De Formule 1-president dankt de promotor van de race voor de toewijding voor de sport en de groei die Formule 1 in Amerika heeft doorgemaakt. “Samen blijven we het enthousiasme voor de sport vergroten, na het enorme succes van Netflix, het werk van ESPN en het ongelooflijk spannende seizoen dat we in 2021 hadden”, sluit Domenicali af.

