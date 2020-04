Circuit van Portimão behaalt hoogste FIA-licentie, F1-races toegestaan

De Autódromo Internacional do Algarve, ook wel bekend als Portimão, mag voortaan weer Formule 1-races ontvangen. Het circuit in het Zuiden van Portugal behaalde onlangs de hoogste FIA-licentie, wat betekent dat het is geschikt voor het hoogste niveau van autosportevenementen, waaronder de F1.



Het circuit in de Algarve onderging de laatste maanden kleine aanpassingen om uiteindelijk de hoogst mogelijk circuitlicentie te ontvangen. Dat is nu gelukt. Portimão deed in 2008 en 2009, vlak na de voltooiing van het complex 12 jaar geleden, dienst als testcircuit.



Portimão zou kunnen dienen als een alternatieve locatie voor een GP als de F1 in 2020 door het coronavirus moeite heeft om voldoende circuits te vinden die races kunnen organiseren. Toch lijkt dit erg onwaarschijnlijk, aangezien circuits die momenteel op de kalender staan voorrang zullen krijgen. Bovendien gelden net als in de rest van Europa ook in Portugal strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken.



