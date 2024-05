Ieder raceweekend komen ze weer voorbij – de beruchte tijdpenalty’s van de FIA. Waar de rijders zich onbehoorlijk gedragen op de baan, deelt de organisatie resolute straffen uit. Naast de extra racetijd worden F1-coureurs ook beboet met zogeheten strafpunten op hun racelicentie. Wie in 12 maanden tijd 12 strafpunten verzamelt, riskeert een raceverbod voor de eerstvolgende Grand Prix.

Kevin Magnussen spant de kroon met 10 strafpunten op zijn racelicentie. Daar komt nog eens bij dat de eerste strafpunten pas in maart 2025 komen te vervallen. Tot die tijd zal de Deen dus uit de problemen moeten blijven, wil hij een raceverbod voorkomen. Naast de Haas-coureur staan ook Sergio Pérez en Logan Sargeant op scherp. Beide hebben 8 strafpunten verzameld in de afgelopen 12 maanden. Zie onderstaande tabel voor een compleet overzicht van de strafpunten van alle F1-coureurs.

Strafpunten F1-coureurs

