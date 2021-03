Mazepin maakt zich geen zorgen over F1-stewards: ‘Heb de regels uitgebreid gelezen’

Nikita Mazepin verzamelde in zijn laatste Formule 2-seizoen 11 strafpunten op zijn superlicentie, één extra strafpunt en de Rus zou een race geschorst zijn. In aanloop naar zijn debuutseizoen in de Formule 1 maakt de jonge Rus zich geen zorgen over zijn rijstijl en zegt hij de regels erg goed te kennen. “Ik begrijp ze nu van voor naar achter.”

In 2019 kreeg Nikita Mazepin vier strafpunten en een gridstraf van 15 plaatsen nadat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een zware crash bij de start van een race in Sotsji en ook in 2020 werd de jonge Rus vaak bestraft voor zijn rijgedrag. Aan het eind van het seizoen had hij maar liefst 11 strafpunten op zijn superlicentie verzameld, slechts één strafpunt verwijderd van een automatische schorsing van één race.

Gelukkig voor hem worden F2-superlicentiepunten niet overgedragen naar de F1 en dus begint hij het jaar op nul. Bang dat de stewards hem zullen zoeken, heeft de Haas-coureur niet. “De Formule 1 vraagt een andere benadering van gevechten, ik weet zeker dat dit niet zal gebeuren”, vertelt Mazepin, die aangeeft de reglementen van de Formule 1 uitgebreid te hebben bestudeerd. “Ik begrijp ze nu van voor naar achter.”

De rookie van Haas zal zich echter niet inhouden op de baan. “Om de Senna-quote nog maar eens aan te halen: als er een gat is en je duikt er niet meer in, ben je geen coureur meer… Je moet de kans grijpen als deze zich voordoet. Als jij het niet doet, doet iemand anders het. Soms ga je als coureur te ver en dan moet je beslissing van de stewards respecteren, zo heeft iedereen zijn rol in de Formule 1.”

Bovendien denkt de 22-jarige Rus dat het racen in de F1 wel eens anders kan zijn dan in de F2, waar hij voor regelmatig voor de overwinning streed. “Dat zorgt ook voor een andere rijstijl. Als je strijd voor overwinningen of de titel, rij je anders dan wanneer je in de achterhoede rijdt”, aldus Mazepin.

