Mazepin kijkt uit naar debuut: ‘Wordt geen gemakkelijk jaar, maar dat is het nooit in de F1’

Nikita Mazepin kijkt uit naar zijn F1-debuut in Bahrein. De jonge Rus kwam de laatste maanden voornamelijk in het nieuws door zijn acties naast de baan, maar daar wil hij de komende weken en maanden verandering in brengen. “Ik wil op de baan antwoorden.”

Nikita Mazepin hield zich sinds de geruchtmakende affaire rond een filmpje dat hij postte op Instagram de afgelopen tijd in de luwte. In aanloop naar zijn debuutseizoen wil de 22-jarige Rus het voorval achter zich laten. “De overgang van Formule 2 naar Formule 1 is niet eenvoudig, het is een steile leercurve. Daar hou ik me nu voornamelijk mee bezig”, vertelt Mazepin in gesprek met de media, waaronder FORMULE 1. “Ik wil op de baan antwoorden en het racen voor me laten spreken.”

Door een uitgebreide kalender en minder testmogelijkheden staat de debutant een moeilijk jaar te wachten, maar Mazepin zegt geen extra druk te voelen. “Er ligt net zoveel druk op mijn schouders als bij de negentien andere coureurs. Het wordt zeker geen gemakkelijk jaar, maar dat is het nooit in de F1. Er zijn meer races, minder kansen om te testen en bovendien worden de vrije trainingen ingekort, maar ik kijk uit naar de uitdaging”, klinkt het strijdvaardig.

Haas kiest door de komst van titelsponsor UralKami, het bedrijf van Mazepins vader, voor een livery met een Russisch tintje. “Ik vind het een mooi design”, reageert de Haas-coureur, die verduidelijkt dat de Russische kleuren niet zijn keuze zijn. “Ik ben een coureur, dus ik ben niet betrokken bij het ontwerpen van de kleurstelling. Het zijn de kleuren van onze sponsor, het is dus een keuze van het team”, aldus Mazepin.

