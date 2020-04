Wolff toont kracht Formule 1: ‘Wat normaal half jaar duurt, deden wij in 100 uur’

Terwijl de teams een vervroegde ‘zomerpauze’ houden worden Formule 1-fabrieken in Groot-Brittannië ingezet om te helpen tijdens de coronacrisis. De teams, die vertrouwd zijn met de nieuwste technieken en pijlsnelle ontwikkeling, helpen het land met de productie van ventilators om coronapatiënten te beademen. Toto Wolff schetst de kracht van de F1.

Enkele weken geleden riep de Britse overheid op om medische apparatuur te produceren in de strijd tegen corona. Verschillende F1-teams gaven gehoor aan die oproep. Toto Wolff schetst de huidige situatie in de Mercedes-fabriek in Brackley. “De fabriek is momenteel drie weken ‘gesloten'”, doelt Wolff op de vervroegde zomerbreak. “We bouwden de motorfabriek om voor de productie van speciale ventilatoren die gebruikt worden op intensive care-afdelingen”, vertelt de Mercedes-teambaas aan Österreich.

Formule 1-teams zijn hoog technologische operaties en een groot deel ervan beschikt over technische kennis en middelen die nu erg goed van pas komen. “Normaal gezien duurt het een half jaar om zoiets (een ventilator, red.) te ontwikkelen, maar wij hebben het in 100 uur gedaan.” De ontwikkeling van zo’n ventilator was dus een huzarenstukje, en ook de productie gaat aardig vooruit. “We verhogen de productie momenteel naar 10.000 stuks per week”, vertelt Wolff.

Op dit moment zijn de fabrieken verplicht gesloten voor drie weken. Volgens de Mercedes-teambaas is het niet ondenkbaar dat die periode verlengd wordt. “Drie weken sluiten is verplicht, maar dat wordt nadien waarschijnlijk met nog eens drie weken verlengd.”

