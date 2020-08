Circuit Zandvoort krijgt nieuwe naam

Circuit Zandvoort krijgt later deze maand een andere naam. Dat heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix maandagavond bevestigd. Hoe het duinencircuit zal heten na de naamsverandering wordt volgende week woensdag, 26 augustus, bekendgemaakt tijdens een mediamoment.

Drie jaar geleden onderging het circuit in Zandvoort voor het laatste een naamsverandering. Nadat het circuit dertig jaar lang als Circuit Park Zandvoort bekend stond, verdween ‘Park’ uit de naam. Vanaf 2017 heet de baan simpelweg Circuit Zandvoort.

Volgende week krijgt het duinencircuit, waar normaal gesproken op 3 mei voor het eerst sinds 1985 weer een Nederlands Grote Prijs had plaatsgevonden, dus een nieuwe naam. Verder wordt er ook extra informatie gegeven over de compleet afgeronde verbouwing van het circuit en de status van de Grade One-licentie. De keuring voor die licentie, die nodig is voor de organisatie van een Formule 1-race, werd uitgesteld door het coronavirus.

Circuit Zandvoort, zoals het circuit voorlopig nog heet, zou normaal op 3 mei voor het eerst in 35 jaar de Formule 1 ontvangen. Door het coronavirus werd de terugkeer van de Dutch Grand Prix met een jaartje uitgesteld. Een nieuwe datum voor de Nederlandse Grand Prix is er voorlopig nog niet, zo vertelde sportief directeur Jan Lammers afgelopen weekend in het Formule 1 Café van Ziggo Sport.

