Circuitvoorzitter Spa: ‘Een kalender zonder Spa zou niet hetzelfde zijn’

Tien Grands Prix zijn ondertussen uitgesteld of geannuleerd. Vorige week kwamen, door maatregelen van de lokale regeringen, ook de GP’s van Frankrijk en België onder druk te staan. Melchior Wathelet, de voorzitter van circuit van Spa-Francorchamps, stelt dat een kalender zonder het Ardennencircuit “niet hetzelfde zou zijn”. “Volgens mij kunnen de wedstrijden op Europese bodem op die nieuwe kalender niet later dan midden september georganiseerd worden.”

De Belgische overheid verbood vorige week grote sportevenementen tot eind augustus. Dat zou betekenen dat de GP van België, gepland op 30 augustus, niet of zonder publiek zou plaatsvinden. De organisatie van de Belgische GP hoopt daarom op een plek op de hertekende kalender. Hoe die eruit zou zien is voorlopig onduidelijk.

“Ik heb al veel geruchten gehoord”, vertelt Wathelet aan Sporza. “Alle info moet voorlopig onder ons blijven. Er is nog niets definitief en er is nog veel onduidelijkheid, want iedereen wil natuurlijk iets organiseren dit jaar. We hopen en wensen allemaal dat er plek zal zijn voor Spa. Een kalender zonder Spa, dat is niet hetzelfde.”

Ross Brawn maakte eerder al duidelijk dat het verplaatsen van de einddatum van het seizoen tot de mogelijkheden behoort. Volgens de circuitvoorzitter in Spa creëert dat slechts enkele weken extra ruimte voor de Europese GP’s. “Volgens mij kunnen de wedstrijden op Europese bodem op een nieuwe kalender niet later dan midden september georganiseerd worden, de F1 moet nadien nog naar Amerika en Azië. Voor ons is verschuiven naar een latere datum sowieso moeilijk. Niet alles is mogelijk, bijvoorbeeld omwille van het lawaai van de motoren”, legt Wathelet uit.

Wel of geen race op Spa in 2020, het maakt voor het voortbestaan van het circuit weinig uit. “Spa-Francorchamps is het bekendste en mooiste circuit ter wereld. Stel dat de race niet kan doorgaan, dan overleven wij dat natuurlijk. Al zal het wel anders zijn”, besluit Wathelet.

