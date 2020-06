Claire Williams: ‘We draaien de dubbeltjes al te lang om, het is tijd voor verandering’

Het team van Williams is volgens adjunct-teambaas Claire Williams al sinds vorig jaar op zoek naar een grote investeerder of investering. “Het is tijd voor verandering”, erkent ze.

Dat zegt Claire Williams in interview met Autocar, waarbij ze dus ook duidelijk maakt dat dit plan – met Williams dat zichzelf eind mei openlijk in de etalage zette – ook al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis bestond.

“We zijn tot de conclusie gekomen dat we, als we ooit weer boven onze ‘gewichtsklasse’ willen vechten, meer nodig hebben dan wat we aan sponsorgeld en uit de Formule 1-prijzenpot opstrijken”, zegt Williams.

“Wat voor ons boven alles staat, is dat we doen wat het beste voor het team is. Als dat betekent dat we het hele team moeten verkopen, is dat prima. Als het betekent dat we een meerderheidsbelang moeten verkopen, is het ook niet anders.”

Maar, zo valt tussen neus en lippen door wel te lezen, er is nog een andere optie die toch de voorkeur lijkt te genieten: “Als iemand wil instappen en met ons wil werken, zou dat fantastisch zijn.” In dat geval blijft de Williams-familie immers nauw betrokken bij het team dat haar naam draagt.

Wat echter buiten kijf staat bij Williams, is dat er na een reeks rampjaren iets moet veranderen. “We kunnen het geld waarschijnlijk nog wel bij elkaar blijven schrapen om door te gaan, maar draaien de dubbeltjes al te lang om. Het is tijd voor verandering.”

Wat Williams daarbij een interessante investering maakt, is dat het als volledig onafhankelijke constructeur (het koopt enkel de motor in bij Mercedes) alle benodigde faciliteiten in-house heeft.

Daarnaast moeten de nieuwe regels – de budget cap in 2021, nieuwe auto’s in 2022 en teams die onder strikte regels weer meer onderdelen zelf moeten maken – goed aansluiten bij het ‘Williams-model’.

Over mogelijke kopers en andere geïnteresseerden mag Williams om juridische redenen niets zeggen, al geeft ze wel aan ‘onder de indruk te zijn van de kwaliteit’ van geïnteresseerde partijen.

