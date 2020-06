Williams toont nieuwe kleurstelling: veel wit na breuk met titelsponsor

Williams’ nieuwe kleurstelling voor de FW43 is misschien zelfs wel maagdelijk wit te noemen, na de breuk met titelsponsor ROKiT is ook de meeste kleur van de auto verdwenen. Het wit gaat gepaard met het traditionele donkerblauw van Williams en een frisse tint lichtblauw.

Het lichtblauw en wit kennen we natuurlijk nog van de originele FW43, maar die was ook nog van het nodige ROKiT-rood voorzien. Williams kondigde eind mei tegelijkertijd met de mededeling over een verkoop na te denken, echter ook de breuk met de inmiddels dus voormalig titelsponsor aan.

Naar het hoe en het waarom van het uit elkaar gaan van Williams en ROKiT blijft het gissen – ook nadat het team liet weten ‘geschokt’ te zijn dat ROKiT mogelijk Mercedes gaat sponsoren – maar de plek op de sidepod van de auto is nu ingenomen door Sofina. Op de achtervleugel staat nu Williams’ teamnaam.

Sofina is het bedrijf van de familie Latifi, met Nicholas Latifi natuurlijk één van Williams’ coureurs voor 2020. Een andere sponsor van de Canadese coureur, koffiebedrijf Lavazza, staat ook prominent op de auto. Verder is er meer ruimte ingeruimd voor Acronis, al enige jaren een Williams-sponsor.

Zie onder de podcast meer foto's van de FW43 in zijn nieuwe kleuren!