‘RoKiT verhuist na breuk met Williams naar Mercedes’

Voormalig Williams-titelsponsor RoKiT, dat vorige maand het contract met het team uit Grove verbroken zag worden, zou vanaf de GP van Oostenrijk te zien zijn op de Mercedes-bolides. Dat meldt RaceFans. Williams is geschokt door de wending.



Het doorgaans goed ingelichte RaceFans meldt dat RoKiT, een telefoonmerk en voormalig titelsponsor van Williams, met Mercedes in zee gaat. Het logo van de mobiele telefoonfabrikant zou volgende week al op de W11 verschijnen tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk. Opvallend, want RoKiT en Williams gingen vorige maand, nog voor er dit jaar geracet was, uit elkaar. Nochtans had RoKiT de overeenkomst ondanks een moeilijk 2019 voor Williams verlengd tot 2023.

Een bron binnen Williams vertelde aan RaceFans dat het team geschokt is door deze ontwikkeling. “We zijn absoluut geschokt dat RoKiT een overeenkomst tekent met een team met wie we een langdurige relatie hebben,” doelt de bron op Mercedes, “vooral omdat bekend is wat er is gebeurd.” Williams zou juridische stappen tegen RoKiT overwegen wegens de annulering van het contract. Dat contract zou zo’n 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) waard zijn geweest.



Hoewel RoKiT nu dus kiest voor Mercedes, zou de telefoonfabrikant de teams voor het uitkiezen hebben gehad. RoKiT zou Mercedes hebben gekozen uit minstens vier teams die strijdden voor een deal, waaronder Racing Point, Haas en Ferrari.

