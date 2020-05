Terug naar de tekentafel: Nieuwe kleurstelling voor Williams na breuk met RoKiT

Williams-teambaas Claire Williams heeft gezegd dat de FW43, de Williams-bolide voor 2020, een nieuwe kleurstelling zal hebben wanneer het seizoen van start gaat. Na de breuk met titelsponsor RoKiT zal het rood waarschijnlijk verdwijnen van de auto. “We zullen onze nieuwe kleurstelling onthullen voordat we het circuit op gaan.”



Williams maakte gisteren bekend de overeenkomst met RoKiT met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het was net door de band met het telecombedrijf dat de Williams-bolides dit jaar nadrukkelijk rood kleurden. Dat rood lijkt nu te verdwijnen. “Het is duidelijk dat de kleurstelling iets is waar we naar moeten kijken als we weer gaan racen, hopelijk in juli,” vertelt Williams aan The Race.

Lees ook: Williams denkt na over mogelijke verkoop team, breekt met titelsponsor ROKiT

Wanneer de nieuwe kleurstelling bekend wordt gemaakt is nog niet duidelijk, al zal dat gebeuren voor de start van het seizoen in Oostenrijk. “We zullen onze nieuwe kleurstelling onthullen voordat we het circuit op gaan’, bevestigt Williams.

De teambaas heeft er vertrouwen in dat Williams een andere titelsponsor zal vinden. “We hebben gedurende vele, vele jaren fantastisch werk geleverd door titelsponsors en grote sponsors naar deze sport te brengen”, stelt Williams. “We trokken Martini aan in 2014 na een negende, achtste en negende plek in het constructeurskampioenschap en daarna kwam ROKiT nadat we tiende waren geworden in het kampioenschap. Ik heb er dus vertrouwen in dat we het ROKiT-geld kunnen vervangen.”

Lees ook: Claire Williams: ‘Willen de naam Williams altijd in F1 zien’

Een aantal historische Williams-kleurstellingen