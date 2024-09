Franco Colapinto heeft zijn tweede race voor Williams gereden en kan terugkijken op een indrukwekkende prestatie. Na een kwalificatie als negende, waarbij hij zijn teamgenoot Alexander Albon is voorgebleven, is hij uiteindelijk als achtste over de finish gekomen, achter Albon. Het is voor Colapinto een droom die uitkomt om zulke resultaten te behalen.

Goede resultaten

Colapinto heeft zijn blijdschap over de race uitgesproken en is trots op de gezamenlijke inspanningen van het team. De voortgang die het team heeft geboekt, weerspiegelt het harde werk. Dit is pas Colapinto’s tweede race en hij heeft nu al een significante bijdrage geleverd aan de puntenstand. Zo is het team van Williams met één plekje gestegen in de stand van het constructeurskampioenschap. “Het is een droom die uitkomt. Ik ben heel gemotiveerd om deze positieve vorm voort te zetten in de volgende races.”

