Het Incident in Brazilië. De situatie vorige week waarbij Lewis Hamilton en Max Verstappen samen buiten de baan raakten, houdt vandaag in Qatar ook nog de gemoederen bezig. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen hadden er zo hun gedachten over.

Mercedes en Red Bull moesten zich vandaag bij de stewards melden om naar aanleiding van de onboardbeelden hun verhaal te doen over de inhaalmanoeuvre van Hamilton waarbij zowel hij als Verstappen buiten de baan raakten. Zondag in Brazilië lieten de stewards het er bij zitten. “Let them race”, aldus wedstrijdleider Michael Masi. De inzet van Mercedes is de stewards met de nieuwe informatie er alsnog naar laten kijken en eventueel een straf uit te delen.

Collega-coureurs worden er tijdens de persconferentie uiteraard ook naar gevraagd. “Er zou niets meer aan veranderd moeten worden”, vindt Fernando Alonso die zegt de beelden zelf niet te hebben gezien. “Ik weet dus niet hoe erg het eventueel was maar als de stewards het zondag geen straf waard vonden, vinden ze het nu ook niets, toch?”

Daniel Ricciardo had niets anders verwacht van zijn voormalige teamgenoot Verstappen: hard racen. “Zijn benadering is nog altijd hetzelfde, daar heb ik altijd wel respect voor gehad. Toen maakte hij nog foutjes, nu is die agressieve benadering veel meer gepolijst.”

Hard oordelen over het incident vindt Ricciardo lastig, maar hij lijkt toch naar Verstappen te neigen wat betreft de schuldvraag. “Als je voor winst vecht en voor het kampioenschap, dan doe je alles om de leiding te behouden. Ik vond het een harde manoeuvre omdat ze beiden de bocht niet haalden, dat zou je zo kunnen stellen. Maar ik zit niet in zijn positie, ik denk dat je gewoon tot het eind blijft vechten.”

Vettel had de herziening vandaag van het incident liever helemaal niet gehad. “Zij strijden voor de leiding in het kampioenschap, dat is het grootste gevecht in elke race. Ik ben er verder niet bij betrokken, ik vind zo’n herziening een beetje onnodig. De tijd gaat verder dus wat verandert er nou eigenlijk, ik denk niet zoveel. Lewis reed een geweldige race, hij won. Hij was sneller, dat is het.”

De veteraan van het stel, Kimi Räikkönen vond er niet zoveel van. “Ik heb niet hele gekke dingen gezien. Het is een kampioensstrijd en de media maken overal een groot verhaal van, soms ook teveel. Maar dat is Formule 1.”

