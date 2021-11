Hoe Max Verstappen de eerste kilometer van de Grand Prix van Mexico aanpakt was van de buitencategorie. Onze maandagcolumnist Sergej Sirotkin weet natuurlijk ook wel dat Verstappen extreem goed is: “Maar dit toont maar weer eens aan hoe intelligent Max in de cockpit is.”

De start van Bottas was minder dan die Verstappen en Hamilton. De grootste fout die hij maakte was in het midden rijden, Max had daardoor de schone lijn aan de linkerkant. Psychologisch gezien, wat was het effect geweest als Valtteri 1,5 meter had geknepen? Dan was het risico voor Verstappen wellicht te groot geweest en was de aanval afgeslagen. Als je ziet hoe bijvoorbeeld Daniel Ricciardo in de problemen raakte door de slipstream, Verstappen had dan ook in zo’n situatie terecht kunnen komen. Zijn race was dan in ieder geval een stuk moeilijker geweest.

Foto: BSR Agency

Zo zie je maar weer dat de details het verloop van een wedstrijd bepalen dit seizoen. Natuurlijk, Verstappen was echt extreem moedig om in het gat te duiken, hij deed het perfect. Dit was voor hem de manoeuvre die zijn race maakte, anders had hij misschien wel knel gezeten achter één van de Mercedessen. En je hoorde het aan zijn uitleg naderhand, dit was niet zomaar een impuls. Dit had hij uitgedacht, het rempunt was bepaald en met zijn wijde lijn nam hij voor een groot deel ook nog eens het gevaar weg van iemand die hem eraf zou kunnen knallen. We weten natuurlijk dat hij een uitzonderlijk racetalent is maar dit toont maar weer eens aan hoe intelligent hij is in de cockpit.

Het leuke van zo’n lange run is dat je launch extreem belangrijk is. In Monaco rijd je weg en is het een kleine stukje tot de eerste bocht. Maar op Sotsji en Mexico is een mindere start dodelijk, eigenlijk is de pole altijd de minste startpositie. Als de top 3 allemaal een goede start heeft, is de kans groot dat de polesitter ingehaald wordt. In het middenveld is het wel verraderlijk door de slipstream. Alle jongens achteraan hadden een goede start maar je ziet ook dat het aanremmen ontzettend moeilijk kan zijn. Daardoor kan het ook op een puinhoop uitdraaien.

Vooruitkijkend ziet het er goed uit voor Red Bull, 19 punten geeft wat ademruimte voor het slot. Interlagos als volgende race moet hen ook vertrouwen geven. Mocht Mercedes daar nog een gridpenalty moeten slikken voor Hamilton, dan wordt het zeker niet makkelijk voor hen om terug te komen. Het is een baan waar ze niet altijd sterk zijn, inhalen is er lastig zonder groot snelheidsvoordeel. Misschien dat het weer nog nivellerend kan werken voor ze. Maar verder zie ik niet echt hoe Mercedes hoe dit nog kan afstoppen, Red Bull heeft een gaatje geslagen en lijkt door te kunnen stoten.

Foto: BSR Agency