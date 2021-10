Hoe houd je het hoofd koel in een situatie zoals waar Max Verstappen zich gisteren in bevond? Lewis Hamilton hengelde de Red Bull in de slotfase van de Grand Prix van Verenigde Staten gedecideerd binnen en voerde de druk op. Voormalig F1-coureur Sergej Sirotkin legt uit hoe je het doet, en heeft ook nog wat nuttige tips voor hoe je een jetlag kan beperken. “Vroeg wakker worden en gaan sporten!”

Er is niet echt een truc om de druk te weerstaan als iemand als Hamilton je aan het binnenhengelen is zoals zondag. Het is om te beginnen een mentaal proces dat voor iedereen anders is. Natuurlijk telt ervaring, dat helpt je er mee om te gaan. Er wordt weleens gedacht dat je moet terugvallen op referentiepunten op en langs de baan maar dat ligt anders, vind ik. Natuurlijk zijn die belangrijk, maar zeker niet cruciaal. Want wat als er iets is veranderd en je referentiepunt is weg of gewijzigd? Dan maak je sneller een fout of schat je iets sneller verkeerd in.



Je moet jezelf dwingen je elk rondje open te stellen voor wat je voelt, de grip en slijtage steeds weer opnieuw inschatten en beoordelen. Zo blijf je natuurlijk rijden, op je gevoel en kun je er ook genoegdoening uit halen. Je moet niet in een robot veranderen, je blindstaren op herkenningspunten is niet goed. Als je natuurlijk blijft rijden, ben je consistenter en uiteindelijk ook sneller.

Wat het verschil voor Verstappen heeft gemaakt, is zijn bandenbehandeling in het begin van vooral zijn laatste stint. Hij had een comfortabel gat en daardoor de tijd om in een ritme te komen, hij hoefde niet meteen te pushen. Hamilton vroeg eigenlijk gedurende zijn hele stint veel van zijn banden, ik denk dat Verstappens banden aan het einde misschien nog wel beter waren dan die van Hamilton. Als coureur kun je je banden enigszins sparen door meer een U-vorm te hanteren voor de bochten, in de remzone val je niet aan en laat je de auto meer rollen. Dit in tegenstelling tot agressievere V-vorm waarbij je de auto meer roteert en sneller op het gas gaat.

En nu wacht Mexico. Ik vond het destijds een mooie doubleheader met Austin, er was tijd om tussendoor iets te bezoeken met het team. Nu zitten er tien dagen tussen en dat is eigenlijk te lang om te blijven. Maar dan moet je dus omgaan met het tijdsverschil tussen Europa en Austin/Mexico-Stad. Ik vind het op trips naar de Noord-Amerikaanse kant wel makkelijker mee om te gaan dan aan de Aziatische kant. Ik maak ook nooit de switch in zijn geheel, ik ga vroeg naar bed en word ook vroeg wakker. Dat scheelt weer twee uur, dan ga ik naar de fitnessruimte of buiten hardlopen. Zo blijf ik halverwege Europa en Mexico, als het ware. De langere break betekent helaas ook dat we langer moeten wachten op het volgende gevecht, want ik krijg er geen genoeg van.