FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar de twee titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen in een zenuwslopend gevecht om de zege streden.

La Gazzetta dello Sport

Bij het Italiaans La Gazzetta dello Sport klinkt veel lof voor Verstappen en Red Bull, die met een agressieve pitstopstrategie de zege in de wacht sleepten. “Een vrijwel perfecte Max Verstappen en een niet minder briljante Lewis Hamilton, maar deze keer misschien verraden door een aarzeling van zijn pitmuur, die hem al vaak tot grote overwinningen heeft gebracht”, schrijven zij. “De Grand Prix van de Verenigde Staten werd beslist in de pits en de Nederlander en Red Bull kunnen zeggen dat zij de beste waren. Een zege die een ton weegt omdat Verstappen hierdoor op twaalf punten voorsprong komt in het wereldkampioenschap met nog vijf races te gaan. Het is niet veel, maar in deze fase van het kampioenschap kan elke kleine ontsnapping beslissend zijn en Max slaagde erin, wat nog meer vertrouwen geeft aan zijn team dat nu twee races voor de boeg heeft waar het traditioneel sterk is, Mexico en Brazilië.”

Het duel tussen de twee titelkandidaten was dusdanig spannend dat ze dit bij Gazzetta voor het grootste deel van het verslag bespreken, waar normaliter ook nog wel wat aandacht is voor de verrichtingen van Ferrari. “De emoties liepen zeker hoog op. Maar het antwoord van Verstappen kwam: de Nederlander had nog wat rubber over om Hamilton op 1,3 seconde te houden, net genoeg om 25 punten mee naar huis te nemen. Dat kan veel betekenen”, concluderen ze.

Marca

“Max wint zijn achtste race in 2021 na een geweldige race waarin hij de Engelsman niet terug liet komen. De beslissing in de titelstrijd nadert”, zo leiden ze bij Marca hun verslag van de race in Austin in. “Ondanks een race die Lewis Hamilton waardig was, versloeg een steeds sterkere, rotsvaste en volwassen Max Verstappen uiteindelijk de zevenvoudig kampioen in de Grand Prix van de Verenigde Staten.” Bij Marca hadden ze nog verwacht dat Hamilton tot een aanval zou komen, maar die kwam er uiteindelijk niet. “Het was allemaal een wrede luchtspiegeling. Verstappen knarste op zijn tanden en reed foutloos om Hamilton nooit in de DRS-afstand te laten komen, om opnieuw een welverdiende overwinning te pakken.”

Foto: BSR Agency

Daily Mail

“De droom van Lewis Hamilton van een achtste wereldtitel wankelde hier in Texas, toen Max Verstappen de overwinning pakte en meer grip kreeg op het lot van het kampioenschap”, openen ze bij het Britse Daily Mail. “De Brit zette alles op alles, zowel met een bliksemstart als met constant verpulverende ronden, maar de kracht van de Red Bull en zijn 24-jarige meesterracer was deze keer te veel. Hamilton eindigde nipt als tweede, jagend tot het einde, maar hij staat nu twaalf punten achter op zijn Nederlandse rivaal met nog vijf races te gaan in dit boeiende duel dat maar niet wil eindigen.”

“Ironisch genoeg was het de briljante start van Hamilton, die daarmee voor de polesitter terechtkwam, dat ervoor zorgde dat Red Bull de agressieve strategie zou kiezen. Het was een beslissing die hun man perfect uitvoerde om een spannende Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen, zijn achtste zege van het seizoen met een magere voorsprong van 1,333 seconden.”

Het Circuit of the Americas wordt getypeerd als een Mercedes-circuit. Dat Red Bull hier dus heeft gewonnen is volgens Daily Mail goed nieuws voor Verstappen voor de rest van het seizoen. “Verstappen kan zich verheugen over het onverwachte tempo van Red Bull hier, wat het tegenovergestelde is van de vorige race in Turkije. De hoge ligging van Mexico City is traditioneel ook in het voordeel van zijn team. Voorlopig zou Verstappen in ieder geval met niemand in de autosport van plaats willen ruilen.”

Bild

“Verstappen wint dankzij tactische truc”, koppen ze bij het Duitse Bild. Ook daar is uiteraard veel aandacht voor de strijd tussen Hamilton en Verstappen. “Wat een verschil drie ronden kunnen maken!”, schrijven zij, doelend op de drie ronden die Verstappen eerder naar binnen ging om zo de koppositie over te nemen van Hamilton en Mercedes daarmee in een strategisch schaakspel te betrekken.

“Tot de pitstop van Hamilton in ronde 37 is de voorsprong naar elf seconden geslonken. Hamilton komt weer als tweede de baan op, negen seconden achter de vliegende Hollander. Met nog zeven ronden te gaan heeft Hamilton geen twee seconden meer achterstand op Verstappen, en bij het ingaan van de laatste ronde zelfs geen één. Maar het was niet genoeg. Max Verstappen is de winnaar van Austin.”