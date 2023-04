Velen zagen Charles Leclerc voorafgaand aan het huidige Formule 1-seizoen als misschien wel de voornaamste uitdager van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Ferrari liep echter in de eerste drie races achter de feiten aan, Red Bull domineerde. Tot vrijdag, toen Leclerc in Bakoe de pole pakte. “Voor mij is het geen verrassing”, zei Verstappen in Azerbeidzjan.

Dat hij naar eigen zeggen kon leven met de tweede plaats in de kwalificatie is tot daar aan toe. Maar de Nederlander benoemde na afloop tijdens de persconferentie ook nog even de goede prestatie van Leclerc. “Hij rijdt sterk, rijdt met vertrouwen rond en had het goed voor elkaar.

In Bakoe is de Ferrari-coureur sowieso goed, wist Verstappen. “Anders sta je ook niet drie keer op pole position.” Het resultaat zegt echter niet alles voor de race. “Het verschil tussen kwalificatie en race kan op een stratencircuit groot zijn. Onze long run in de eerste vrije training voelde bovendien goed.”

Dat er wederzijds respect is en waardering over en weer, is geen nieuws. Verstappen en Leclerc hebben oog voor elkaars succes en kwaliteiten. Toch zijn ze in de eerste plaats elkaars tegenstander. Of de Monegask nog een rivaal kan worden in de titelstrijd is maar de vraag. Daarvoor is meer nodig dan ‘alleen’ een pole in Bakoe.

Verstappen, tot besluit over de krachtsverhoudingen: “Zaterdag, na de sprintrace, weten we ook meer. Dat geeft al een beter beeld.”