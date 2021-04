Coronel ook in TCR Europe met Audi aan de start: ‘De agenda loopt lekker vol!’

Tom Coronel werkt in 2021 wederom een dubbelprogramma af: de Nederlandse toerwagenveteraan komt behalve in het WTCR ook weer uit in de Europese TCR. Dit jaar verschijnt hij daarbij in beide klassen met een Audi aan de start.

In het WTCR rijdt Coronel al sinds 2020 met een Audi, maar in de Europese TCR kwam hij de afgelopen twee seizoenen uit met een Honda. Nu stapt hij in dit kampioenschap dus ook over naar Audi. Die overstap gaat ook gepaard met een wissel van team: van Boutsen Ginion naar Comtoyou – inderdaad, zijn vaste werkgever uit het WTCR. “Ik voel me hier uitstekend thuis.”

In het WTCR heeft Coronel wel de beschikking over de spiksplinternieuwe Audi RS3 LMS, in de Europese serie moet hij het doen met een exemplaar van vorig jaar. “De voorgaande jaren is echter wel gebleken dat dit model ook goed is voor successen”, maakt hij zich daar geen zorgen om. Dat het hem is gelukt een dubbel programma rond te krijgen, stemt hem uiteraard happy. “De agenda loopt lekker vol!”

Naast het acht races tellende vaste WTCR-programma, kan de coureur uit Eemnes zo zeven extra raceweekends intekenen. “Alle partijen waren enthousiast en zo kregen we dit verhaal weer voor elkaar”, prijst hij zich gelukkig. “Vorig jaar was ik de coureur die wereldwijd de meeste TCR-races heeft gereden en ik heb er bepaald niks tegen als dat dit jaar weer zo is”, aldus de enthousiaste Coronel.

De TCR Europe begint in het weekend van 7-9 mei op de Slovakia Ring. Het WTCR-seizoen trapt van 3-5 juni af in Duitsland.