De baas van het Circuit of the Americas (COTA), Bobby Epstein, vreest niet voor de toekomst van zijn Grand Prix nu er in 2023 een race in Las Vegas bij komt. Er zijn volgens hem genoeg verschillen tussen de twee evenementen waardoor beide races op genoeg interesse van de fans kunnen rekenen.

De Formule 1 is van plan om de kalender van 2023 efficiënter in te plannen voor het vervoeren van vracht. Daardoor zouden bijvoorbeeld de races in Austin, Texas, op het Circuit of the Americas en de race door de neonverlichte straten van Las Vegas kort na elkaar verreden kunnen worden.

Dat is voor de promotors van de races niet heel interessant, omdat de twee gastheren dan meer concurrentie te verduren krijgen. COTA-baas Bobby Epstein vreest echter niet dat zijn Austin zal onderdoen voor Las Vegas en verwacht dat de twee races prima naast elkaar kunnen leven.

“De twee evenementen zijn zo uniek, op hun eigen manier behoorlijk opwindend, en er zijn genoeg fans voor allebei”, legt Epstein uit aan RACER. “Ik denk dat beide races zullen bloeien. De een hoeft niet te slagen ten koste van de ander”, aldus de Amerikaan.

COTA ziet genoeg verschillen

De kalender van 2023 is nog niet officieel bekendgemaakt, toch heeft Epstein één wens. “Ik waardeer het dat ze niet back-to-back zijn, een week na elkaar. Ten eerste omdat ik naar de andere race wil gaan!”, aldus de COTA-baas. “Maar ik ben echt blij met de manier waarop ze het gedaan hebben. Het is logisch dat we in Noord- en Zuid-Amerika blijven, maar dat we tussen COTA en Vegas door ook naar Mexico en misschien zelfs Brazilië gaan, zowel vanuit logistiek oogpunt als wat betreft de impact op het milieu en voor de sponsors en de fans.”

“Het is gewoon beter, en mensen zullen beseffen dat er een heel groot verschil zit tussen deze evenementen”, vervolgt Epstein. “Een nachtrace in Vegas gaat ongelooflijk worden, een heel uniek decor, en een weekendfestival op COTA zal de fans veel waar voor hun geld bieden”, legt Epstein de verschillen tussen deze twee races op Amerikaans grondgebied uit.

Eerder in het jaar zal er wel al een andere race in de Verenigde Staten verreden worden: de Grand Prix van Miami. Voorlopig heeft het Circuit of the Americas nog geen gevolgen gevoeld van die race. “Met het plekje op de kalender in mei, vult deze race ons aan”, stelt Epstein. “Net als Montreal. Het is geweldig om te zien dat de Formule 1 meer dan één keer per jaar de Verenigde Staten aandoet.”