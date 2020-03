COTA sluit de deuren, circuitbaas verwacht dat Amerikaanse GP doorgaat

COTA, het Circuit of the Americas in Austin, sluit door de dreiging van het coronavirus voorlopig de deuren. Volgens de baas van het circuit brengt dat de GP van Amerika in oktober niet in gevaar. “De acties ondernomen door de overheid hebben geen impact op de mogelijkheid om de Grand Prix op COTA te huisvesten.”

Net als in verschillende Europese landen legde ook Amerika afgelopen weekend verscherpte maatregelen tegen het coronavirus op. Het Circuit of the Americas in Austin neemt zelf bijkomende maatregelen. Medewerkers zijn naar huis gestuurd en het circuit blijft voorlopig gesloten. Het is een volgende stap nadat COTA de MotoGP-race verplaatst zag worden en IndyCar-race geschrapt werd.

Circuitbaas Bobby Epstein heeft er vertrouwen in dat de Formule 1-race in oktober gewoon door kan gaan, op voorwaarde dat de situatie rond het coronavirus verbeterd is. “In de komende negentig dagen alleen al zijn evenementen geschrapt, uitgesteld of onzeker waarvoor bijna 600.000 tickets zijn verkocht”, vertelt Epstein aan Motorsport.com. “De acties ondernomen door de overheid hebben geen impact op de mogelijkheid om de Grand Prix op COTA te huisvesten”, vervolgt hij.

