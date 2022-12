Of het nou om Lewis Hamiltons titels gaat, de successen van Michael Schumacher of nu de kampioenscampagnes van Max Verstappen: een veelgehoorde kritiek van criticasters is dat deze coureurs hun triomfen ‘alleen maar aan hun auto’s danken’. Onzin, vindt ex-coureur David Coulthard.

Coulthard, die zelf nog met Schumacher en Hamilton op de grid stond, kwam zelf tot 246 starts en dertien overwinningen in de Formule 1. Kampioen werd hij nooit, maar de Schot eindigde wel als runner-up in 2001 en werd daarnaast nog vier keer derde in het WK.

De tegenwoordig als analist voor Viaplay en Channel 4 optredende Coulthard, heeft daarbij in zijn jaren achter het stuur wel geleerd dat winnen ‘zelfs met een winnende auto’ niet makkelijk is, zo vertelt hij FORMULE 1 Magazine. En wat het verschil is tussen gewoon een goede coureur en een wereldtopper.

Een beest

Verstappen, zo vindt Coulthard, hoort daarbij ‘al bij de grootheden’. “Net zoals Lewis voor mij geen negen wereldtitels nodig heeft om hem als één van de grootste coureurs in de sport te beschouwen, heeft Max er geen drie nodig om als één van de besten te worden gezien”, zegt hij over de tweevoudig kampioen.

“Max hoort al bij de grootheden. Je zou ook een f**king idioot moeten zijn om te claimen dat hij dit alleen heeft bereikt ‘omdat hij in een goede auto zat'”, laat Coulthard daar geen misverstand over bestaan.

“Zijn teamgenoten hebben zich immers geen van allen met hem kunnen meten. Max is een beest op het circuit, een winning machine die geen shit geeft om wat wij te zeggen hebben of wat wie dan ook te zeggen heeft. Hij is ongelofelijk.”

