Red Bull-adviseur Helmut Marko noemt Max Verstappen de ‘beste coureur met wie ik gewerkt heb’. Wat Verstappen volgens Marko met name zo goed maakt, is dat hij geen warm-up nodig heeft: “Dat is een van zijn fascinerende kwaliteiten.”

Marko is al sinds 1999 actief bij het Red Bull Formule 1-team. De Oostenrijker heeft in de afgelopen jaren gewerkt met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat en kersvers wereldkampioen Max Verstappen. Hoewel met name Vettel dus een goede indruk achterliet en het team vier titels bezorgde, ziet Marko Verstappen nu al als de betere coureur.

Gevraagd door The Independent of Verstappen de beste coureur is met wie hij heeft gewerkt, antwoordt Marko: “Ja, zonder twijfel.” Wat Verstappen dan onderscheidt van een Vettel, Webber of Ricciardo, is dat hij volgens Marko geen warm-up nodig heeft. “Als het ergens regent, dan rijden de andere coureurs vijf of acht ronden. Max rijdt naar buiten en zet in zijn eerste ronde meteen de snelste tijd neer.”

Marko haalt vervolgens het voorbeeld van Jeddah aan. “Niemand kende het circuit. De rest reed wat rondjes en Max knalt er meteen drie snelle sectoren uit. Dat is een van zijn fascinerende kwaliteiten”, aldus de Red Bull-adviseur. Op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit leek Verstappen op weg naar een indrukwekkende pole, maar door een crash in de laatste bocht zag hij die kans in rook opgaan. Na een knotsgekke race eindigde hij tweede in Saoedi-Arabië.

