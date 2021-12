Max Verstappen is tegenwoordig ‘veel rustiger’ en kijkt beter naar het grotere geheel dan vroeger, zo stelt Red Bull-topman Helmut Marko tevreden vast. ‘Vroeger explodeerde Max nog wel eens en liep hij te schelden in de pitbox’.

Dat vertelt Marko in een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport en in het door Motorsport gepubliceerde boek ‘Formule Max’. Een van de onderwerpen die aan bod komt, is Verstappens mindset. Volgens Marko is de Verstappen van vandaag de dag namelijk toch een enigszins andere dan de Verstappen die bij Red Bull binnenkwam. Zo is hij ‘minder agressief’, en: “Hij kan nu beter naar het grotere plaatje kijken”, meent Marko.

Als voorbeeld wijst de Oostenrijker naar de Grand Prix van Amerika van dit jaar. Verstappen verloor daar vanaf pole de leiding bij de start. Na een strategisch steekspel wist hij echter toch nog winnend over de streep te komen. Was Verstappen de laatste jaren niet zo gegroeid, dan was het misschien wel anders afgelopen, denkt Marko. “Ik weet zeker dat hij bijvoorbeeld in 2016 nog niet zijn verlies had genomen in die eerste bocht in Austin.”

“Max wilde in de beginjaren op ieder moment en onder alle omstandigheden het snelst zijn”, haalt Marko een karaktertrek van Verstappen aan die doordat hij is gegroeid en volwassen is geworden, naar de achtergrond is verdwenen. Verstappen weet zijn momenten nu te kiezen, legt Marko uit, en beter te doseren. Daarnaast is de Nederlander ook kalmer geworden.

Schelden in de pitbox

Dat laatste, vervolgt Marko, is een ‘belangrijk verschil’. “Als we een paar jaar geleden een probleem hadden tijdens een vrije training, dan explodeerde Max nog wel eens en liep hij te schelden in de pitbox. Dat ongeduld nam hij dan soms ook mee de baan op, bijvoorbeeld als een achterblijver niet snel genoeg aan de kant ging. Nu is Max veel rustiger”, concludeert Marko tevreden over zijn oogappel.

