Ex-Formule 1-coureur David Coulthard is geen fan van de hoofdrol die de Pirelli-banden de laatste jaren in de Formule 1 lijken te spelen. “Ik vind dit hele Pirelli-tijdperk vrij verwarrend.”

En daar komt nog bij, zo vertelt Coulthard aan RaceFans, dat hij het in zijn huidige rol als co-commentator en analist bij het Britse Channel 4 ‘saai vindt om over te praten, en super saai om naar coureurs te moeten luisteren die de hele tijd vertellen dat ze probeerden niet te hard te pushen omdat ze de banden moesten sparen’.

In zijn tijd, vervolgt Coulthard, die van 1994 tot en met 2008 Formule 1 reed, was dat wel anders. “Ik heb op Goodyears, Bridgestones en Michelins gereden en ik zou geen van hun banden als slecht omschrijven. Je had natuurlijk bepaalde circuits waarop de Bridgestones of Michelins beter waren, maar het waren geweldige bedrijven om mee te werken.”

“Ze verlegden de grenzen, kwamen met nieuwe ontwikkelingen. Wij hadden het nooit over zaken als thermische degradatie. We hadden het er nooit over dat je de banden niet kon pushen. De banden hadden toen gewoon hun piek als ze nieuw waren en daarna werden ze minder met soms wat graining of blaren, maar het waren gewoon banden.”

Bandenoorlog

Volgens Coulthard zou het beter zijn als er net zoals in zijn tijd een bandenoorlog is, of één leverancier die niet zulke complexe banden levert. “Ik zou liever zien dat je van een Avon of Goodyear of wie dan ook gewoon twee vrij standaard, maar goede bandencompounds krijgt en we niet naar al deze bullshit hoeven luisteren.”

